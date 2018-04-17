柯以柔現身《爸媽有事嗎？》談兒女爭寵問題

2018年04月17日 17:28 旺報 廖慧娟

經歷婚姻問題的女星柯以柔，現身 Yahoo TV直播節目《爸媽有事嗎？》，與主持人庹宗康及育兒專家王宏哲探討如何面對孩子之間的爭吵。

柯以柔的3個孩子分別為2歲、4歲及6歲；她表示，老三出生後，老二為了爭取更多父母關愛的眼神，出現「退化」症狀；她是以委婉的方式和二女兒溝通，庹宗康則是用拉攏的方式說服大兒子。

王宏哲贊同柯、庹的處理方式，建議遇到孩子故意「退化」和弟妹爭寵時，最佳的做法就是「轉移小孩注意力」，不要放任也不應制止，更不要以「你是哥哥姐

姐了」的說詞讓孩子更添反感，因為老大已發展出心理層面，如果2個小孩同時哭鬧，建議先安撫老大。

父母單獨與老大相處也是停止手足戰爭的方式之一，尤其要注意同時制止所有孩子會變相讓沒犯錯的一方更感委屈，在和孩子們溝通時也應避免無意間比較，更別讓小的以「年紀小、不懂事」為藉口恃寵而驕。

日前新聞報導一位媽媽帶2歲幼兒跟團到歐洲旅行，因小孩長時間哭叫，引發團員反感。柯以柔表示，無法接受大人任由孩子哭鬧的情況，自己也不會帶小小孩出國。

王宏哲建議，孩子的耐心不足，如果有育兒法寶，例如黏土等玩具，就會改善小孩失控的狀況，尤其要拿出平常沒看過的新奇玩具，絕對有效讓孩子安靜。

(旺報)