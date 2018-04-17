讓敵機飛彈都變瞎 俄在敘戰動用干擾神器

2018年04月17日 17:19 中時電子報 楊幼蘭

2018年3月網路上出現了一張照片，顯示俄羅斯米-8（Mi-8）直升機裝備了新型Rychag-AV機載干擾器。

據《戰略之頁》（StrategyPage）網16日報導，這架米-8在敘利亞西北部執行任務，負責干擾敵機和飛彈。而俄羅斯2015年首度宣佈Rychag-AV干擾器的存在，2016年裝有Rychag-AV的米-8MTPR-1(Mi-8MTPR-1)被送往烏克蘭附近的部隊執行任務。

صورة لما يعتقد انها مروحية MI-8 سورية مزودة بنظام الحرب الالكترونية الروسي Richag-AV .. #SAA #SyrianArmy #SYRIA pic.twitter.com/T1BOBq0XHB — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 2018年3月14日

到了2017年時，米-8MTPR-1便出現在克里米亞上空，而烏克蘭駭客則鉅細靡遺地報導了有關Rychag-AV的運作細節。

據俄羅斯說，Rychag-AV能自動偵測，並干擾遠達400公里外的敵方雷達與其他電子訊號。雖然Rychag-AV是為飛機，卡車與船艦而設計，但若是裝在飛行器，或是船艦通常安裝雷達的高處，就能偵測更遠更多的訊號。

(中時電子報)