餐飲店不能說的秘密！打工大學生狂爆「沒清洗」內幕

大學生打工看清內幕，狂爆餐飲店不能說的秘密！（示意圖/達志影像shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

打工是不少大學生選擇提前進入社會學習的職場學分，近日有大學生上網PO文，討論身邊友人在居酒屋打工時，發現一些商業秘密，於是他發文詢問大家在打工時遇到的趣事，想不到意外釣出許多職場驚人內幕。

原PO在網路論壇《嘰咕Park》爆料，表示自己朋友在居酒屋打工，得知道許多職業秘密，例如，1. 食物都是以餐梯運送，若不小心掉出來一點點的話，會直接撿起來放回碗內，，如果傾倒狀況很嚴重的話就會送回去請內場重做。2. 經理要求白飯添蓬鬆一點才能節省飯量，稱「70%的白飯量」，不會被壓扁口感比較好。3. 餐具用洗碗機清洗，用來擦拭的布不會常常洗，擦拭的用心程度也是因人而異。4. 每天的員工餐就是把剩下的食材，煮一煮給大家配飯吃。

PO文一出，許多人都被這「驚人內幕」嚇呆，還有人也爆出自己打工的飲料店內幕，1. 封膜機清潔不易，所以其實都沒在清的。2. 奶茶是用奶精粉去調配的，成分不明。3. 茶桶會洗，但因為馬上就要裝新的茶，所以有時就會隨便洗洗了事。 4. 真的不要期待領最低時薪的工讀生會給你多衛生的飲料喝。

另外也有人表示自己發傳單時，會偷懶將一整疊傳單塞到路邊機車上；也有人在高中課輔班做解題老師，若遇到學生問的問題太難、自己也不太會時，都會馬上裝忙要學生「待會再來找我」，但實情趕快拿出手機上網查詳解。

(中時電子報)

文章來源：嘰咕Park

狂大嬸直接騎機車殺入7-11店內 … 新竹建華國中小將奪下竹市全中運…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。