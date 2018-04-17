餐飲店不能說的秘密！打工大學生狂爆「沒清洗」內幕

2018年04月17日 17:21 中時電子報 林郁庭

打工是不少大學生選擇提前進入社會學習的職場學分，近日有大學生上網PO文，討論身邊友人在居酒屋打工時，發現一些商業秘密，於是他發文詢問大家在打工時遇到的趣事，想不到意外釣出許多職場驚人內幕。

原PO在網路論壇《嘰咕Park》爆料，表示自己朋友在居酒屋打工，得知道許多職業秘密，例如，1. 食物都是以餐梯運送，若不小心掉出來一點點的話，會直接撿起來放回碗內，，如果傾倒狀況很嚴重的話就會送回去請內場重做。2. 經理要求白飯添蓬鬆一點才能節省飯量，稱「70%的白飯量」，不會被壓扁口感比較好。3. 餐具用洗碗機清洗，用來擦拭的布不會常常洗，擦拭的用心程度也是因人而異。4. 每天的員工餐就是把剩下的食材，煮一煮給大家配飯吃。

PO文一出，許多人都被這「驚人內幕」嚇呆，還有人也爆出自己打工的飲料店內幕，1. 封膜機清潔不易，所以其實都沒在清的。2. 奶茶是用奶精粉去調配的，成分不明。3. 茶桶會洗，但因為馬上就要裝新的茶，所以有時就會隨便洗洗了事。 4. 真的不要期待領最低時薪的工讀生會給你多衛生的飲料喝。

另外也有人表示自己發傳單時，會偷懶將一整疊傳單塞到路邊機車上；也有人在高中課輔班做解題老師，若遇到學生問的問題太難、自己也不太會時，都會馬上裝忙要學生「待會再來找我」，但實情趕快拿出手機上網查詳解。

(中時電子報)