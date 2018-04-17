百歲人瑞找老同鄉未果　找到小同鄉

2018年04月17日 17:32 中時 黃國峰

99歲的張奶奶（中），到黎明新村尋多年老鄉未果，有緣認識也是山東籍的員警單傳裕（右），開心與孫女返家。（黃國峰翻攝）

高齡99歲的張奶奶日前從大里前往黎明新村尋友，但因忘記住址，在小康市場附近徘徊，民眾以為是失智老人迷路，報警來協助，來處理的台中市警第四分局黎明派出所員警單傳裕與張奶奶剛好都是山東籍，兩人派出所內相談甚歡，張奶奶本來訪友未果，意外認識小老鄉，讓她高高興興的與孫女回家去。

山東籍的張奶奶剛過完大壽，早年與先生居住在黎明新村，與一位同鄉是好友，這次臨時起意想回來黎明新村找尋好友，但時隔數十年，社區內建設早已不同，張奶奶一時找不到好友住處，四處探尋，臉上不時露出困惑的表情，路過民眾誤認為她是迷路的失智老人，經報案後員警到場了解。

剛好獲派協助的單員先帶張奶奶回所休息，並準備便當、水給她充飢，也查出張奶奶要找的友人早已過世，讓她頗感失望，不過員警單傳裕的父親、大伯也是山東人，聽得懂張奶奶的山東腔，讓張奶奶倍感親切，二人在所內相談甚歡，張奶奶雖遺憾未能見到故友但又高興有緣分能結交另一同鄉子弟，十分感謝員警的款待，隨後高興的與孫女回家。

黎明派出所所長林照國表示，張奶奶雖高齡，但頭腦思緒清晰又健談，真不簡單。而且其家人也在其隨身包包內放置家屬的連絡方式是很聰明的做法，即便長輩迷路，亦有辦法聯絡到其家屬，此做法值得大家參考。

(中時)