新竹建華國中小將奪下竹市全中運首金

2018年04月17日 17:53 中時 陳育賢

全國中等學校運動會桌球項目16日落幕，之前在全國資格賽中脫穎而出的建華國中桌球雙人搭檔葉伊恩、蔡榜原成軍僅短短6個月，卻以絕佳默契，一路挺進冠亞軍戰，最終以3比1力克海山中學，為新竹市奪下史上首面桌球雙打金牌。

建華國中校長黃信騰指出，葉伊恩、蔡榜原分別為建華國中校隊中的單打好手，葉伊恩腳步快、進攻強，具有很強的殺傷力，蔡榜原擅長處理險球、防守能力優異，教練發掘兩人的互補特性，2017年9月才開始搭檔嘗試雙打組合，果真發揮1加1大於2的特性，接連於各項比賽奪牌，日前更在國語日報盃勇奪全國冠軍，此次以絕佳默契挑戰最高殿堂，一舉拿下金牌。

而此次是兩人的王子復仇記，他們回憶起3月的資格賽時，曾以0比3敗給海山中學，而海山中學的雙打組合更在日前獲選為15歲國手，這次冠亞軍戰再次狹路相逢，兩人記取上次對戰教訓，以3比1力克對手，為新竹市摘取桂冠，完美復仇。

黃信騰說，建華桌球隊孩子每天放學後都會留校練習，除了球技的精進外，更會抓緊空檔時間念書，不因此而荒廢課業，學校很重視每個孩子的多元發展，好的學習環境更讓不少外縣市學生紛紛詢問入學機會。

教育處同時指出，建華國中此次表現亮眼，共獲得葉伊恩、蔡榜原的雙打金牌，蔡力揚的男子單打銅牌，郭昱良的男子單打第4名，蔡昀恩的女子單打第4名及團體第4名。

市長林智堅表示，他上任後重視基層運動選手培訓與扎根，迄今已投入超過1億1141萬元協助學校體育設施改善，提供選手良好訓練環境。

在選手專業培訓部分，則透過基層運動選手訓練站的設置，增聘專任運動教練、強化體育4級培訓制度，並補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金等，成為運動選手最堅強的後盾。

(中時)