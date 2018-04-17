臺北直飛巴黎每週三班 開航促銷價1萬8

法航荷航集團亞太區高級副總裁朴安東與華航資深副總經理張志潔共同主持首航記者會。圖：張佩芬

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中華航空與法國航空 (Air France) 兩強聯手，今（16）日起以共用班號開航臺北往返法國巴黎直飛航線，該航班由法航執飛，每周飛航3班。華航、法航首次共掛班號，串聯臺法兩地樞紐機場，拉近臺法距離。

慶祝開航，華航官網即日起推出特惠促銷，臺北-巴黎經濟艙來回機票未稅價新臺幣18,000元起，提供旅客更多元的搭機選擇。華航資深副總經理張志潔指出，這條航線由法航派機飛行，華航擁有四成機位，約110座，4月有八成銷售率，估計5月到10月可以有更好表現。

法航荷航集團亞太區高級副總裁朴安東（Antoine Pussiau）表示，法航荷航集團每周還提供11個航班往返阿姆斯特丹史基浦機場和台北之間，包括荷蘭皇家航空每天一個由波音777機型執飛的航班，以及每周4個與中華航空代碼共享的航班，由空中巴士A350機型執飛。至此，2018年法航荷航集團合作夥伴中華航空共提供每周14個航班往返歐洲和台北之間。

法航本次重啟台法直航航班，由波音777-200機型執飛，機上配備法航長途航線全新客艙，共配置280個座位，其中包括40個商務艙、24個尊尚經濟艙及216個經濟艙座位，去程於每週二、五及日，回程則為每週一、四及六。

法國是我國交通部觀光局重點行銷市場，也是歐洲地區來台市場中，僅次於德國及英國市場之第三大客源國，且近幾年法國來台旅客穩定成長，2015年至2017年平均成長率達到10.5％，台法旅遊市場前景備受看好。

由巴黎飛往臺北首航航班，今日上午8:15抵達桃園機場，中華航空總經理謝世謙出席首航儀式，與法航荷航集團亞太區高級副總裁朴安東(Antoine Pussiau)、桃園市長鄭文燦、法國在臺協會主任紀博偉 (Benoit Guidee)、桃園國際機場公司董事長曾大仁等貴賓共同見證。

華航致力布建更綿密的航網，除了開拓新航點，也積極與天合聯盟成員航及其他航空公司拓展合作，創造旅運需求。華航作為臺灣航空業的領頭羊，在臺灣與法國運輸服務之間扮演重要橋樑，此次法航進軍台灣市場，華航作為在地最強而有力的合作夥伴，藉由共同提供直飛航班，擴大市場需求，也持續提升法國與臺灣的各項交流。

華航於2011年加入天合聯盟 (SkyTeam)，將優質服務延伸到全球，透過共用班號等方式與盟航合作，讓台灣與世界連結更為緊密；法航同為天合聯盟成員，此次雙方合作資源共享，代表天合聯盟航網擴張的一大步。

除了臺北-巴黎航線，華航與法航合作自巴黎延遠至阿姆斯特丹及法蘭克福，同時華航提供法航臺北-雪梨及臺北-墨爾本等2航線進行共用班號合作，提供歐亞間旅客更彈性、便捷的優質商品及服務。

根據國際航空運輸協會 (IATA) 資料顯示，巴黎名列2017年臺灣旅客赴歐前三大目的地城市榜首；巴黎更榮獲知名訂房網站調查「10大快閃旅遊目的地」冠軍，可見時尚之都迷人之處。華航近年陸續引進10架777與14架A350新機，獨家直航德國法蘭克福、義大利羅馬及直飛英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、奧地利維也納，是臺歐間直飛航點最多的航空業者；法國航空為華航重要盟航，聯營班號將強化華航歐洲產品線的廣度及競爭力。

(工商)

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