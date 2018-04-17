臺北直飛巴黎每週三班 開航促銷價1萬8

2018年04月17日 18:06 工商 張佩芬

中華航空與法國航空 (Air France) 兩強聯手，今（16）日起以共用班號開航臺北往返法國巴黎直飛航線，該航班由法航執飛，每周飛航3班。華航、法航首次共掛班號，串聯臺法兩地樞紐機場，拉近臺法距離。

慶祝開航，華航官網即日起推出特惠促銷，臺北-巴黎經濟艙來回機票未稅價新臺幣18,000元起，提供旅客更多元的搭機選擇。華航資深副總經理張志潔指出，這條航線由法航派機飛行，華航擁有四成機位，約110座，4月有八成銷售率，估計5月到10月可以有更好表現。

法航荷航集團亞太區高級副總裁朴安東（Antoine Pussiau）表示，法航荷航集團每周還提供11個航班往返阿姆斯特丹史基浦機場和台北之間，包括荷蘭皇家航空每天一個由波音777機型執飛的航班，以及每周4個與中華航空代碼共享的航班，由空中巴士A350機型執飛。至此，2018年法航荷航集團合作夥伴中華航空共提供每周14個航班往返歐洲和台北之間。

法航本次重啟台法直航航班，由波音777-200機型執飛，機上配備法航長途航線全新客艙，共配置280個座位，其中包括40個商務艙、24個尊尚經濟艙及216個經濟艙座位，去程於每週二、五及日，回程則為每週一、四及六。

法國是我國交通部觀光局重點行銷市場，也是歐洲地區來台市場中，僅次於德國及英國市場之第三大客源國，且近幾年法國來台旅客穩定成長，2015年至2017年平均成長率達到10.5％，台法旅遊市場前景備受看好。

由巴黎飛往臺北首航航班，今日上午8:15抵達桃園機場，中華航空總經理謝世謙出席首航儀式，與法航荷航集團亞太區高級副總裁朴安東(Antoine Pussiau)、桃園市長鄭文燦、法國在臺協會主任紀博偉 (Benoit Guidee)、桃園國際機場公司董事長曾大仁等貴賓共同見證。

華航致力布建更綿密的航網，除了開拓新航點，也積極與天合聯盟成員航及其他航空公司拓展合作，創造旅運需求。華航作為臺灣航空業的領頭羊，在臺灣與法國運輸服務之間扮演重要橋樑，此次法航進軍台灣市場，華航作為在地最強而有力的合作夥伴，藉由共同提供直飛航班，擴大市場需求，也持續提升法國與臺灣的各項交流。

華航於2011年加入天合聯盟 (SkyTeam)，將優質服務延伸到全球，透過共用班號等方式與盟航合作，讓台灣與世界連結更為緊密；法航同為天合聯盟成員，此次雙方合作資源共享，代表天合聯盟航網擴張的一大步。

除了臺北-巴黎航線，華航與法航合作自巴黎延遠至阿姆斯特丹及法蘭克福，同時華航提供法航臺北-雪梨及臺北-墨爾本等2航線進行共用班號合作，提供歐亞間旅客更彈性、便捷的優質商品及服務。

根據國際航空運輸協會 (IATA) 資料顯示，巴黎名列2017年臺灣旅客赴歐前三大目的地城市榜首；巴黎更榮獲知名訂房網站調查「10大快閃旅遊目的地」冠軍，可見時尚之都迷人之處。華航近年陸續引進10架777與14架A350新機，獨家直航德國法蘭克福、義大利羅馬及直飛英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、奧地利維也納，是臺歐間直飛航點最多的航空業者；法國航空為華航重要盟航，聯營班號將強化華航歐洲產品線的廣度及競爭力。

(工商)