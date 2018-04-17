《中時晚間快報》驚！ 學童文具塑化劑超標400倍

2018年04月17日 17:28 中時電子報 綜合報導

◎驚！ 學童文具塑化劑超標400倍

學童使用的文具驚傳塑化劑超標。消基會今日公布針對文具用品所進行的塑化劑含量測試，結果發現22件樣品中，有5件樣品超出0.1％限量標準150~400倍，包含筆袋、握筆器等，若幼童不慎舔食，恐危害身體健康，消基會呼籲經濟部標檢局應重新思考，將學童文具納入應施檢驗項目。

◎新教長爭議連環爆藍營籲釐清再上任

東華大學前校長吳茂昆內定教育部長，甫宣布就遭「連環爆」！國民黨要求，準教育部長吳茂昆不僅擔任對岸多所大學講座，還出任有官方資助的中國高等科學技術中心與中國科學院高能物理研究所的顧問，應該釐清所有爭議再就任。 根據國民黨提出的資料顯示，中國高等技術中心顧問委員會委員名單，凝聚態物理類中，吳茂昆以「中研院物理所」身份名列其中，從2010年4月開始接任，顧問職橫跨東華大學校長期間。

◎旺旺孝親獎線上報名開跑盧秀芳領軍主播團獻聲

「第二屆旺旺孝親獎」線上報名活動於兩岸同步展開！鼓勵大家參加，孝親獎詞曲創作徵件比賽，以活潑、創意方式來表達孝意，推動「讓孝順成為一種習慣」之觀念，讓孝順成為一種話題，增加親子溝通，提高正能量，比賽總獎金高達173萬人民幣，相當於800萬台幣。

◎美開鍘禁出口零組件陸中興成立危機小組應對

路透社16日報導，美國商務部宣布，禁止美國企業向大陸手機大廠中興通訊出售零件，禁令立即生效，持續7年。中興17日發文致全體員工，第一時間成立危機應對工作組。

大陸澎湃新聞報導，美國商務部工業和安全局官員在一次電話會議中表示，執行該禁令是因為中興違反了美國限制向伊朗出售美國技術的制裁條款。受此衝擊，中興今早發文致全體員工，稱公司高度重視，第一時間成立危機應對工作組，分析制定應對措施，直面危機。

(中時電子報)