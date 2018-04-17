搶攻母親節蛋糕商機 法布甜推頂級法式玫瑰蛋糕

2018年04月17日 17:50 工商 曾麗芳

「紫羅蘭藍莓」玫瑰花蛋糕，果泥從法國空運來台，並用純手工精心製作的花瓣，層層包複內餡。（圖／曾麗芳）

搶攻母親節蛋糕每年逾百億的市場商機，台中糕餅業者爭相推出造型蛋糕、出奇致勝！其中，法布甜今年推出兩種口味的頂級法式玫瑰蛋糕，要讓媽媽看了「心花開」、也能食指大動。為了刺激買氣，法布甜祭出免運費、送花束、卡片、保冷袋等好康搶市。

法布甜執行長張淑卿表示，今年共推出「紫羅蘭藍莓」和「覆盆子慕斯」兩種口味的玫瑰花蛋糕。因為嚴選食材，新鮮的頂級玫瑰和紫羅蘭藍莓果泥，全部從法國空運來台，並用純手工精心製作的花瓣，層層包複內餡，象徵媽媽對子女的細心呵護，豐富的口感，微酸微甜的滋味，則代表子女的感謝。

張淑卿強調，法布甜堅持純手工製作，使用天然原物料，不添加人工色素、防腐劑，力行低糖、低卡路里原則，產品特別適合全家食用。全台獨創的法式頂級母親節蛋糕，玫瑰花超美超吸睛，花瓣上還有水珠甜露，讓人看了心花朵朵開。 加上三層內餡、層次豐富，吃來格外清爽。

張淑卿說，8吋大的法式玫瑰花蛋糕，訂價1,280元，凡購買的消費者，可享免運費、送花束、卡片及保冷袋的優惠，持有母親節專用禮券還可現抵300元。

此外，法布甜高人氣的橘子磅蛋糕與檸檬磅蛋糕，母親節活動期間則祭出促銷價，原價640元，5月13日之前預定，2條特價520元，取「媽媽我愛您」的諧音。

值得一提的是，熱心公益的張淑卿，為了讓弱勢家庭的媽媽，也有機會可以吃到好蛋糕，將在母親節前夕，準備200條法布甜磅蛋糕，請社福單位轉送給社工輔導、關心的對象，讓她們也能吃出好心情。

(工商)