土耳其魟魚型自游水雷 可附著船底再引爆

2018年04月17日 17:52 中時電子報 江飛宇

土耳其一家無人機製造商表示，他們開發了一種「自游式魟魚型水雷」，平時可以潛伏於水底，一但敵艦接近，可以上浮貼在船底再加以引爆。設計概念相當特別。

防衛新聞(Defense News)報導，土耳其無人機製造商阿伯克．沙弗馬(Albayrak Savunma)和黑海地區卡拉德尼茲技術大學(Karadeniz)共同製作這款名叫「瓦圖茲」(Wattozz)的機器人水雷，瓦圖茲Wattozz這個名字是從土耳其文的vatoz改變而來，而vatoz就是魟魚的意思，也稱為黃貂魚或是魔鬼魚。

瓦圖茲水雷設計團隊的標誌，就是以魟魚為造型。(圖/Albayrak Savunma公司)

瓦圖茲團隊對魟魚型水下無人機與自游魚雷的設想。

魟魚型的瓦圖茲無人機，是由鈦和鋁的支架製成，內部支架會固定的上下擺動，而外頭覆上柔軟材料就成為魚鰭來游動。它的2具攝影機安裝在頂部的眼窩中，與現實的魟魚完全一致，游動的時候能夠以時速5.5節巡航12小時。

平時的瓦圖茲可以做為監視或突擊任務的水下無人機，然而它還可以攜帶爆炸物，並由加密的聲波控制，成為水雷。一但發現敵踪，瓦圖茲可以從水底向上游動，然後啟動電磁鐵吸附在船底，在此處遙控引爆時，敵船將會受到嚴重傷害。

團隊還設計一個自我保護系統，通過其電磁訊號和超音波信號，可以驅趕掠食性魚類和其他動物的騷擾。

該公司的董事長表示，他們在瓦圖茲計畫已經研究兩年了，已進入發展尾聲，將在三個月內正式推出。

不過這設計只能說有趣，顯然並不實用。海底的平均深度5000公尺，即使是較淺的黑海深度也有2500公尺，魟魚的泳速並不快，這種作魟魚的設計，它的游泳速度只有5節，潛伏於海底要如何及時追的上敵艦?又如何貼在船底?

這件作品或許比較適合海底生態調查等學術應用，在軍事上效能很低。

(中時電子報)