法航直飛台北－巴黎 華航共掛班號聯手營運

2018年04月17日 21:35 中時 陳祐誠 、 鄧博仁

中華航空與法國航空 (Air France) 兩強聯手，16日起以共用班號開航台北往返法國巴黎直飛航線，該航班由法航執飛，每周飛航3班。華航、法航首次共掛班號，串聯台法兩地樞紐機場，拉近台法距離。(鄧博仁攝)

法國航空（Air France）法國時間16日下午1時35分開航台北－巴黎直飛航線，並與同屬天合聯盟（SkyTeam）的華航合作共掛班號，雙強聯手營運。為慶祝2家航空公司首度合作共掛班號，拉進台、法距離，華航官網即日起推出特惠促銷，台北－巴黎來回機票未稅價只要1萬8000元起。

法航台北－巴黎航線以波音777執飛，座位分配包括40個商務艙、24個豪華經濟艙、216個經濟艙，總計280個座位數，餐點與華膳空廚合作，讓旅客來回可享受到台式與法式美食。此外，搭法航喝香檳不是商務艙獨享，全艙等皆提供法國香檳，讓法航自豪是「業界唯一」。

法荷航集團亞太區高級副總裁朴安東（Antoine Pussiau）說，越來越多歐洲人尋求新的旅遊地點，而台灣相當具有潛力，也是法航今年在亞洲唯一新開的航點，法航在歐洲便利的轉機，會是一大競爭優勢。

華航資深副總張志潔表示，與法航共掛航班，將有4成的機票由華航負責銷售，4月份的機票已賣到8成左右，5至10月是傳統遊歐旺季，看好銷量會再上揚。

根據國際航空運輸協會（IATA）資料顯示，巴黎名列2017年台灣旅客赴歐前3大目的地城市榜首，巴黎更榮獲知名訂房網站調查「10大快閃旅遊目的地」冠軍，可見時尚之都迷人之處。

(中時)