不滿印尼扣我漁船 漁業署循外交管道抗議

2018年04月17日 17:55 中時 楊騰凱

屏東籍漁船「大鮪13號」，15日在麻六甲海峽國際航道航行時，遭印尼以查毒為由扣押，確認船隻未涉及走私後，才於16日釋放，預計一周內返台。漁業署今對此案大表不滿，強調我漁船有航行國際航道的權利，印尼不該妨礙，會循外交管道抗議。

漁業署指出，「大鮪13號」漁船是經核准可赴印度洋作業的鮪釣漁船，船上共有7名船員，包括台籍2名，印尼籍5名，不料，台灣時間15日11時，「大鮪13號」在麻六甲海峽國際航道上航往台灣時，遭到印尼公務船登檢並扣押。

漁業署表示，漁業署在15日中午12時接獲訊息後，立即通報外交部，請我方駐印尼代表處向印方提出交涉，以保障國人權益，最後，「大鮪13號」在16日晚間9時獲釋，船上人員均安，大約一周左右可返抵屏東。

漁業署指出，依照聯合國海洋法公約規定，麻六甲海峽為「用於國際航行之海峽」，所有船舶均享有過境通行的權利，該公約也規定，海峽沿岸國不應妨礙船舶過境通行，印尼公務船於麻六甲海峽擅自扣押我方漁船的行為，已明顯違反聯合國海洋法公約，侵害我方漁船的航行自由。

此外，就國際慣例而言，任何海上扣押行為，除了要有合法根據外，還需先檢查，確認有證據，才能進一步扣押船舶，但印尼公務船舶未確認是否有違規跡象，就逕自把我方船舶帶往印尼港口，也已違國際登檢實務，影響了我方漁船權益。

漁業署副署長林國平表示，由於去年印尼疑似在台籍漁船上發現毒品走私案，為了反毒才加嚴查船，今年以來，印尼已登檢8艘我方漁船，部分還有類似本次「大鮪13號」扣船的行為，但最後均未查獲不法，印尼身為聯合國海洋法公約締約方，理應遵守公約才對，漁業署已請外交部向印方表達抗議，維護我方漁船航行麻六甲海峽國際航道的權益。

(中時)