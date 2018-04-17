台南仁德大排水溝傳惡臭　環保局稽查追偷排廢水工廠

仁德大排水溝日前浮現濃厚油漬並帶有惡臭，被網友戲稱是畢卡索油畫作品。(莊曜聰翻攝)

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市府相關單位清理後已經恢復水面清淨。(莊曜聰攝)
南市代理市長李孟諺17日到場視察，環保局人員說明調查狀況。(莊曜聰攝)

台南仁德大排一甲橋段近日傳出難聞異味，水面上還浮現濃濃油漬且五顏六色，被民眾戲稱是「畢卡索的油畫傑作」，南市環保局據報與水利局、公所派員清理，並循線追查可能汙染源，查出上游一家金屬工廠偷排廢水，依法要求停工改善，代理市長李孟諺17日到現場巡視，他表示未來將爭取經費興建聯合汙水處理廠，以改善水道水質。

網友上個禮拜在臉書PO出照片，赫然發現在台南仁德太乙工業區大排水溝內的水面上浮現濃厚汙漬，還散發出中人欲嘔的惡臭，還有人調侃汙泥很有油畫風格，宛如藝術作品，相關單位收到消息也展開追查。

環保局會同水利局、仁德區公所派怪手清理汙泥，並採樣檢驗，並與環署南區督察大隊追查，在一甲橋上游處查獲一家從事鋁錠擠型的金屬工廠涉嫌偷排製程產生的廢棄潤滑油到大排中，與此一事件有關，並依水汙染防治法告發，要求停工改善，最高將處以300萬元罰鍰。

代理市長李孟諺17日也前往現場勘察，李孟諺指出，目前仁德區大排一甲橋上游污水下水道正在興建設置，位於上游的太乙工業區並不像大型工業區有聯合污水處理廠，家戶排放的生活污水及小型工廠廢水都會直接排入，有機物質導致水質優氧化，經過清理後，大排水面已經恢復清淨，未來市府將儘速完成仁德污水下水道，並向中央爭取經費設置聯合汙水處理廠，在此之前也希望業者能夠自律。

(中時)

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