二行程機車報廢補助放寬 且免排氣檢驗證明

2018年04月17日 17:57 中時 廖德修

為加速二行程機車報廢，環保署今修正原先的規定，不需排氣檢驗紀錄或不定期檢驗紀錄，即可報廢並申請補助。且自去年12月15日以後，改以完成報廢的日期來判定適用補助年度。環保署空氣品質保護與噪音管制處表示，這一來應可提高車主的報廢意願。

以往的規定，車輛報廢雖僅需至監理機關辦理車籍註銷，但回收須至環保署認可的回收商登記，並由回收商安排前往回收。等車體回收後民眾才能取得回收證明聯，再加上排氣檢驗證明，以獲取環保署補助。

去年12月民眾踴躍辦理報廢與回收二行程機車，淘汰車輛大增，造成回收商調度困難，以致民眾已完成報廢，卻未能及時於同年底完成回收，領取補助1500元，延到今年則減為1000元。因此今後改以完成報廢的日期為準，作為判定補助的年度，並追溯至去年12月15日。

此外，為了避免老舊二行程機車因缺乏排氣檢驗紀錄，無法獲得補助而影響車主汰換的意願，這項規定也予以取消。

環保署自2008年起提供汰舊補助，以鼓勵民眾加速汰除老舊二行程機車，惟至今年底還有103萬輛之多，對空汙的影響仍大。今年淘汰二行程機車補助1000元，淘汰並新購電動二輪車視車種有4000至6000元不等補助，新購電動二輪車視車種1500元至3500元不等補助，地方政府亦提供加碼補助。

環保署強調，《空氣汙染防制法》修正草案已於立法院審議中，未來將加嚴10年以上交通工具原適用的排放標準，以及授權各級環保機關依轄內狀況劃設空氣品質維護區。例如學校、市場周邊或特定區域，限制或禁止特定車輛（如老舊二行程機車、一二期柴油車等）駛入。

由此可見，未來二行程機車上路行駛將更具不便性，環保署呼籲二行程機車的車主把握機會儘早汰除，改用大眾運輸或是電動二輪車代步。

(中時)