慰勞辛勞媽咪不開伙 來飯店大啖美味料理

2018年04月17日 18:00 中時 徐力剛

Buttermilk推出「我愛媽咪四人分享餐」，大份量餐點適合多人聚餐品嘗。（圖片提供／台北中山意舍酒店）

一年一度母親節到來，各大飯店以豐盛美饌感謝媽咪無私奉獻。板橋凱撒大飯店館內3間餐廳聯合推出「愛獻媽咪 幸福食光」活動，5月12、13日限期優惠。朋派自助餐廳以「媽媽萬歲美饌」饗客，每人1380元+10%即可大啖主餐「杉和牛」或「葛瑪蘭豬里肌」，搭配吃到飽各式餐檯料理，滿足大食量饕客;卡拉拉義式餐廳推出「媽媽咪亞」主題套餐，每位1280元+10%，特色餐點「脆鱗馬頭魚搭生食干貝與海膽燉飯」以現流紅馬頭魚為食材，採用帶鱗嫩煎手法製作，外表微焦肉質鮮嫩，搭配北海道干貝、馬份海膽與鮮奶油燉飯，入口奶香濃郁保有天然海鮮風味，令人吮指回味;家宴中餐廳主打「寵愛媽咪饗宴」桌菜，每桌售價12800元+10%起，適合家庭聚餐。

台北中山意舍酒店Buttermilk餐廳以摩登美式料理聞名，主打「分享」概念，5月12、13日午晚餐時段推出「我愛媽咪四人分享餐」，售價3980元+10%。餐點包括6道品項，特殊海陸雙主餐設計讓老饕大呼過癮，「Brandt美國自然牛肋眼12oz」精選肋眼部位入饌，塗上韓式BBQ醬燒烤，搭配熱炒荷蘭豆、豆芽，牛肉軟嫩香氣馥郁;另道主餐「香煎澎湖海鱺魚」魚肉鮮美細緻，佐以珍珠麵、秋葵享用，口感豐富有層次。

享受豐盛料理後，以美味「巴黎風甜甜圈」畫上完美句點，甜點主廚遙想法國塞納河畔浪漫風情為靈感，鬆軟圈體夾入黑醋栗鮮奶油，搭配覆盆莓與金箔貴點綴，貴氣感十足。

(中時)