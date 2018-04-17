台灣再增9名高專人才 歸化免喪失原國籍

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內政部今日召開歸化國籍高級專業人才審查會議，審核通過包括發明情感機器人享譽國際的伊朗籍薩姓副教授等9名高級專業人才，他們可以在不用喪失原有國籍的前提下，歸化我國國籍。

歸化我國籍的9名高級專業人才分別在教育、經濟、醫療及民主人權方面具有專業，其中教育領域5名，伊朗籍薩姓副教授，具電機電腦工程專業，發明情感機器人享譽國際、美國籍蔡姓教授具生技醫材專業，專精於人工智慧和生物醫學成像研究、紐西蘭籍孫姓教授具戲曲研究專業、美國籍奇教授具東西交流史專業，學術專書最為稱頌作品為「成為黃種人：一部東亞人由白變黃的歷史」、馬來西亞籍利姓教授具東南亞族群、政治及教育等研究專業，他們長期在臺任教，奉獻所學，學術研究領域成就崇高，對我國教育貢獻卓著。

另4名為芬蘭籍吳先生具資訊及通訊技術專業，是國際級程式設計好手，瑞士籍孟女士畢業於瑞士洛桑國際管理學院EMBA，具有市場行銷策略專業，馬來西亞籍林先生則是在台執業10年以上的眼科醫師，以及長期致力維護外籍配偶權益及相關人權的美國籍何先生。

內政部指出，歸化國籍高級專業人才審查會目前已召開4次會議，共有32名外籍人士通過審查會審查，認定為高級專業人才，他們歸化國籍後，成為正港臺灣人，可以有參政權，也享有各種社會福利，透過他們專業才能，為我國教育、經濟、醫療及科技等各方面發展創造嶄新的未來，期待更多在各不同領域有優異專業的外籍人才，都可以加入台灣大家庭，共同為臺灣的美好未來努力。

(中時)

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