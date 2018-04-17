2018高雄線上旅展開跑 飯店住宿下殺2.7折

花蓮理想大地坐擁獨特自然景觀，旅人來此度過舒心之旅。（圖片提供／花蓮理想大地）

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有花東縱谷遺留綠寶石之稱「理想大地」，是親子旅客度假首選。（圖片提供／花蓮理想大地）
悠遊在華泰瑞苑戶外泳池，享受藍天白雲美景。（圖片提供／華泰飯店集團）
華泰瑞苑「花園客房」，提供旅人絕佳住宿體驗。（圖片提供／華泰飯店集團）

南台灣規模最大旅展「2018高雄市旅行公會國際旅展」20日盛大登場，4天展期預計可吸引超過30萬人潮，創造龐大觀光效益。

花蓮理想大地現場及線上旅展同步開跑，限期推出「理想同樂會」住宿券，5天4夜雙人住宿（含一泊一食、可分次使用），4晚售價15880元（含稅），平均每晚3970元，原價39600元（含稅），下殺4折優惠。另有4重驚喜好康，好康一，6月28日前憑券入住即贈折扣金500元;好康二，8月31日前入住免費升等豪華客房兩床房;好康三，8月31日前入住免費招待乙位兒童（7~12歲）;好康四，當月壽星免費升等套房。

華泰飯店集團線上旅展祭出「聯合住宿券」每張3000元，憑單張住宿券可任選入住「華泰王子大飯店」行政客房（原價9350元）或「HOTEL QUOTE Taipei」Q Room房型（原價10973元）乙晚，下殺約2.7折；使用2張聯合住宿券，可入住「華泰瑞舍」Infinity房型（原價14080元）或「HOTEL PROVERBS Taipei」都會客房（原價17325元）。

另推出墾丁「華泰瑞苑住宿券」每張6000元，入住瑞苑花園客房含一泊一食，館內沐餐廳則以「雙人下午茶券」、「瑯嶠雙人風味午餐餐券」為主打，每張999元，不分平假日使用。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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