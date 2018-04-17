彰化縣小一新生報到 育英國小首度納總量管制

2018年04月17日 18:34 中時 謝瓊雲

彰化縣育英國小是全縣第一所智慧環保學校，全面改採數位學習，前年3 月由彰化縣長魏明谷正式揭牌，並到教室觀摩學校新設備的使用情形。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣即將入學的小一新生在14日辦理報到，適逢龍年年頭出生的龍子龍女入學，彰化縣共10445人完成報到，比去年多1155人，約有241名新生將被超額轉介，創校85年的員林市育英國小也首度被納入總量管制，是否增班17日在議會臨時會上引發議員關切。

彰化縣過去幾年實施總量管制的4所學校，包括彰化市南郭國小一年級14班、大成6班、和美鎮仁和5班，及溪湖鎮湖北5班等，其中南郭今年自行評估後解除控管。大成國小今年有130名新生超額報到，超額人數比去年70人多出近一倍，和仁也超額24人、湖北52人。

員林市育英國小前年全面改採數位學習，引進電子白板、無毒無灰的黑板與粉筆，成為全縣第一所智慧環保學校，今年恐有35名新生超額，引發部分家長焦慮向民代陳情。

育英校長卓訓德指出，今年新生報到154人，名冊上仍有23人未報到，待24日截止收報到單，並召開校內審查會議依排序原則確認錄取名單，月底就會公告。

教育處指出，育英國小近年因學校空間使用與教學品質考量，一年級皆維持5個班，首度面臨新生超額報到，因經驗不足未充分宣導，才導致部分家長沒有心理準備；但學校都會輔導超額學生轉介鄰近學校，絕對不會沒學校可就讀，預估明年度育英國小仍會在總量管制名單內。因今年小六畢業生和小一新生班級數總量差不多，整體增班可能性並不高。

(中時)