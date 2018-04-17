老汕頭原味火鍋 搶攻母親節檔期祭雙重好康

2018年04月17日 21:18 中時 柯宗緯

老汕頭原味火鍋用料實在，回客率高。（柯宗緯攝）

目前推出續盤半價優惠，另外母親節也推出雙重好康。（柯宗緯攝）

老汕頭原味火鍋第2家店座落於巨蛋商圈。（柯宗緯攝）

高雄「老汕頭原味火鍋」首家店插旗鳳山後，3年來人潮絡繹不絕，半年前第2家店選在巨蛋商圈開幕。近期推出安格斯雪花牛肉、極品梅花豬肉「續盤半價」，更鎖定母親節檔期，祭出好康雙重送優惠，包括火鍋料免錢外，消費滿1千，就送豬、牛小肉盤二選一抵用券。

老汕頭原味火鍋老闆黃廉壹，過去就投身餐飲界，也曾做過食品加工，因為思念小時候媽媽煮的汕頭火鍋，便一頭栽入研究湯頭，強調食材用料實在又新鮮，除澎湃肉盤外，手工系列丸子也是必點，以高口碑闖蕩火鍋市場，回客率高，培育穩定客源。

黃廉壹說，近日推出安格斯雪花牛肉、極品梅花豬肉「續盤半價」，於活動網頁按讚，即可享第二盤起半價優惠；於粉絲團活動網頁留言處tag一位好友，即可再送一盤青菜活動至5月4日止。

另外，搶攻母親節檔期，選定5月12、13日兩天，推出雙重優惠活動，好康一：「媽媽樂輪盤」奬項多多，包括火鍋料不用錢，現折500、任選火鍋料3盤等等。好康二：消費滿1000元、2000元分別送上小、大份的極品梅花豬/安格斯雪花牛（二擇一）抵用卷。

(中時)