佳麗寶母親節祭優惠 強攻明星商品

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ALLIE EX UV高效防曬水凝乳母親節限定組，原價2860元，特惠價1800元。（佳麗寶提供）

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為回饋消費者，佳麗寶針對名媛貴婦最愛的頂級系列impress，加碼祭出，母親節首11日期間，單次購買IMPRESS潤膚露組、潤膚乳組，8100元， 即加贈限量agnes b. 品牌經典木柄直傘1支 。另外迎接夏日到來，備受市場歡迎的ALLIE EX UV高效防曬水凝乳，也祭出母親節限定組， 下殺62折起。

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