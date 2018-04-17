陸媒：化武攻擊證據源自「設計畫面」的「白頭盔」

2018年04月17日 18:22 中時電子報 喻華德

去年4月，敘利亞政府軍也遭西方國家指責以化武攻擊平民，當時(去年4月17日)大陸央視報導特別揭露了神秘的非官方組織「白頭盔」，西方媒體引述的化武攻擊的照片和影片均出自於白頭盔，但央視指出「白頭盔」只救助叛軍，該組織所釋出的化武攻擊「證據」的照片影片均為「設計畫面」。

神秘的「白頭盔」

據敘利亞駐聯合國大使賈法里表示，敘利亞政府提供的證據證明「白頭盔」是遵循英國情報機構的指示工作。

「白頭盔」(White Helmets)的正式名稱為「敘利亞民防組織」(Syrian Civil Defence)，與國際民防組織並無關聯。該組織成立於2013年，是中立不隸屬任何政黨、派系的組織。由於志工行動時均戴著白色頭盔，因此有「白頭盔」的別名。

2016年，「白頭盔」在阿勒坡（Aleppo）之戰中，發佈一張滿臉是血和土的「不哭泣的小男孩」的照片，西方媒體轉載後，引起新一輪指責敘利亞政府的輿論。阿勒坡之戰後「白頭盔」一夕成名，被外界塑造成「中立的救難英雄」。

「白頭盔」發佈的圖片和影片均將矛頭指向敘利亞政府和俄羅斯的軍事行動。「白頭盔」遂成為西方媒體的寵兒。

2017年2月13日，瑞典醫生人權組織報告指出，2016年4月「白頭盔」發佈一位死去男孩身上的心臟注射器是空的，或者其溶液根本沒有注入死者體內過。影片中的注射方式也不正確。

影片中傳出一段阿拉伯語對話「拍攝時母親在下面，孩子在上面。我不希望他們(孩子)在下面。」顯示影片可能是「設計畫面」。「白頭盔」曾有不止一次遭質疑「設計劇情」。

白頭盔形象影片

英國分析媒體戰的獨立機構「媒體專欄」直出，「白頭盔」主要由英、美政府提供資金，創建者是前英國情報員海曼斯。而他參與創立的公司與美國中央情報局(CIA)和以色列情報單位與敘利亞反對派組織均有密切關聯。

此外，社交媒體上亦有「白頭盔」成員與叛軍關係密切的照片、影片。阿勒坡當地居民亦指出「白頭盔」只協助救護受襲的叛軍成員而不救護當地民眾。

著名的戰地記者羅伯特‧卡帕曾說：「真相是最好的照片，最好的宣傳」。但單方面的照片是否就代表了全部的真相，是值得多加思考判斷的。

(中時電子報)