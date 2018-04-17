深入校園！消防進行居家安全講習

2018年04月17日 18:35 中時 葉書宏

新北市政府消防局安康分隊及安康防宣分隊今（17日）上午10時至轄內景文科技大學進行居家安全講習。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局安康分隊及安康防宣分隊今（17日）上午10時至轄內景文科技大學進行居家安全講習。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局安康分隊及安康防宣分隊今（17日）上午10時至轄內景文科技大學進行居家安全講習。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局安康分隊及安康防宣分隊今（17日）上午10時至轄內景文科技大學進行居家安全講習。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局安康分隊及安康防宣分隊，有鑒於大學生在外租賃房屋之用火、用電之安全，今（17日）上午10時至轄內景文科技大學進行居家安全講習，並以滅火器與室內消防栓使用方法及要領，參與演練師生約600人。

大學生在外租屋大多為套房居多，出租套房大致共通點為頂樓加蓋逃生出入口單一、無系統式消防安全設備，往往發生火警易造成重大傷亡，故宣導內容大致著重於住宅用火災警報器安裝之重要性、火災初期滅火要領、避難逃生要領之觀念，宣導過程活潑生動，師生獲益良多。

消防局第四大隊長蕭力愷表示，「平時宣導做的好、不怕災害來找碴」，四大隊轄區各級機關學校眾多，有賴消防同仁及防宣姐妹傳輸正確消防觀念予各階層之民眾，除了平時防火外，如面臨災害更能保障自身生命財產安全。

(中時)