老人好呼嚨？丁守中批柯P共餐政績膨風又被抓包

(圖/丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

針對台北市議員王鴻薇質疑台北市政府推動老人共餐績效欠佳，同時疑似以少報多、數據造假。台北市長參選人丁守中批評，市府老人共餐政策成效不彰早就讓人詬病，最難堪的是，柯P老是好大喜功，導致市府經常玩弄數字遊戲來愚弄人民，用數據膨風掩飾柯P任內毫無建樹的問題，被抓包並不讓人意外。

丁守中表示，市府統計325處據點共420萬人次參與共餐，但台北市年滿65歲且健康能走動的長者不過37萬人，等於台北市所有長輩去年每個人都至少參與共餐12次以上，「這可能嗎」？他也質疑，按市府說法，平均每個共餐據點一周必須有250人次去用餐才能達標，結果全台北市竟然只有4處共餐點辦得到。「這不算造假什麼算造假」？

(圖/丁守中辦公室 提供)

針對北市社會局長許立民解釋，共餐據點不是只有提供長者吃飯，還有開辦課程、關懷訪視和托老，丁守中則說，共餐就是共餐，是要讓長輩生活無憂，也是用來衡量政策成敗與績效的依據，市府一攬式全包地都算到共餐頭上，只是因為柯P任內缺乏政績，所以為數據灌水、抹粉施脂罷了。

丁守中也批評，柯P口口聲聲停發重陽敬老金後，省下的錢要用來建構老人長照系統，補助老人共餐據點。現在進度牛步化，連最簡單的共餐服務都要拿其他內容來搪塞，真是讓人無言。

(中時電子報)

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