高雄旅展周五登場 郵輪下殺3折起

2018年04月17日 18:31 中時 柯宗緯

南台灣最大高雄國際旅展20至23日於高雄展覽館登場，今年聚集700多攤位，祭出展場限定超殺優惠，平均6折起。最特別是?，高市觀光局攜手業者全國首創跳島式郵輪遊程，促進高雄、澎湖兩地觀光。旅展4天人潮預估30萬，產值上看20億元。

高市旅行公會理事長吳盈良表示，近年旅遊市場蓬勃發展，廠商紛紛搬出壓箱寶，超殺優惠價格只有在展場才有，像是麗星郵輪暑假旺季不加價，更下殺3折起，寶瓶星號推出買一送一，比台北旅展現省1萬元。

吳盈良說，今年旅展提早1月開跑，為炒熱買氣祭出國萬元有找、機票瘋狂下殺，五星級餐券優惠、飯店住宿、國內外熱門行程聯合促銷，以及消費滿額可抽RIMOVA 29吋行李箱。

觀光局長曾姿雯表示，今年設立高雄館攜手文化局、農業局、原民會等單位行銷山海河景觀光，並有達人解說遊程。另也與麗星郵輪合作，推出高雄－澎湖三天兩夜新玩法，結合高屏澎好玩卡優惠，在郵輪及澎湖各住1晚，再搭飛機回高雄，1人僅要6999元，6月限量開賣2梯次共80名。

此外，雲朗觀光集團聯合住宿券打2.4折至5.7折、每張2500元，可入住旗下10間飯店。鈴鹿賽道樂園消費券下殺46折起。墾丁凱薩飯店下殺34折起。五福旅遊日本最高第2人減6000元。雄獅旅遊最高現折1萬、澳門自由行3千有找。

(中時)