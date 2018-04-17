高雄旅展周五登場 郵輪下殺3折起

高雄國際旅展20至23日於高雄展覽館登場，產值預估上看20億元。（柯宗緯攝）

友善列印
中時

南台灣最大高雄國際旅展20至23日於高雄展覽館登場，今年聚集700多攤位，祭出展場限定超殺優惠，平均6折起。最特別是?，高市觀光局攜手業者全國首創跳島式郵輪遊程，促進高雄、澎湖兩地觀光。旅展4天人潮預估30萬，產值上看20億元。

高市旅行公會理事長吳盈良表示，近年旅遊市場蓬勃發展，廠商紛紛搬出壓箱寶，超殺優惠價格只有在展場才有，像是麗星郵輪暑假旺季不加價，更下殺3折起，寶瓶星號推出買一送一，比台北旅展現省1萬元。

吳盈良說，今年旅展提早1月開跑，為炒熱買氣祭出國萬元有找、機票瘋狂下殺，五星級餐券優惠、飯店住宿、國內外熱門行程聯合促銷，以及消費滿額可抽RIMOVA 29吋行李箱。

觀光局長曾姿雯表示，今年設立高雄館攜手文化局、農業局、原民會等單位行銷山海河景觀光，並有達人解說遊程。另也與麗星郵輪合作，推出高雄－澎湖三天兩夜新玩法，結合高屏澎好玩卡優惠，在郵輪及澎湖各住1晚，再搭飛機回高雄，1人僅要6999元，6月限量開賣2梯次共80名。

此外，雲朗觀光集團聯合住宿券打2.4折至5.7折、每張2500元，可入住旗下10間飯店。鈴鹿賽道樂園消費券下殺46折起。墾丁凱薩飯店下殺34折起。五福旅遊日本最高第2人減6000元。雄獅旅遊最高現折1萬、澳門自由行3千有找。

(中時)

佳麗寶母親節祭優惠 強攻明星商… 營養師公布孕婦「超商外食菜單」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。