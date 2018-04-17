歐陸頂尖樂團、台高手齊獻藝！四重奏演繹動聽貝多芬

2018年04月17日 18:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2把小提琴，一把中提琴和一把大提琴。在琴師的妙手彷彿讓樂器有了生命！優美動人的提琴聲，時而高昂、時而低吟，拉絃之間彷彿訴說人世間悲歡離合！今夏來「誠品室內樂節」聽動聽古典組曲，由歐陸頂尖樂團、台灣優質樂團獻藝，加上豐富知識性的音樂講座，讓今年的台北現代中透古典、悠揚琴聲扣人心弦！

連續第三年舉辦的「誠品室內樂節」4/22將揭開序幕！今年除了邀來享譽全球、首度來台的歐陸頂尖名團阿特密斯四重奏(Artemis Quartet)、舉辦傳承大師班，也擴大邀請3個優質台灣樂團獻藝，並難得邀請到2位台灣樂壇重要推手胡乃元與嚴長壽同台，與樂迷們暢談室內樂的美好與感動。

打開今年的「誠品室內樂節」節目單，令人激賞。精準詮釋貝多芬享譽全球的阿特密斯四重奏有「當代貝多芬權威」封號；丹麥弦樂四重奏(Danish String Quartet)則在歐美音樂圈皆極具聲量，《留聲機雜誌》讚盛「他們帶來了新鮮與活力」，這次將為台灣樂迷帶來國際級音樂饗宴。

台灣3團有NSO首席李宜錦領軍、連續三年登場擔綱開幕重責的黃金組合「Infinite首席四重奏」，小提琴家胡乃元指導成軍、被譽為台灣新世代最佳室內樂組合的「藝心弦樂四重奏」今年首度登台，由小提琴家盧佳君率領優秀演奏家組成的「五度音弦樂四重奏」，也備受期待。

誠品表演廳顧問陳郁秀表示：「台灣樂團的實力不亞於國外樂團，但台灣演奏家面臨的挑戰卻更多，需要國內工作團隊與樂迷們的支持與鼓勵。」Infinite首席四重奏連續3年挑戰弦樂四重奏標竿性曲目，今年更選擇了巴爾托克最困難、最熱情的第五號四重奏，展現團隊企圖心。

Infinite首席四重奏第一小提琴手李宜錦表示：「這是巴爾托克所有弦樂四重奏最難的一首，為了練好這首曲目，我們可說是全力以赴，以一種挑戰百岳的喜悅心情，想要征服這座山。」

今年首次加入演出陣容的「藝心弦樂四重奏」，2016年首登國家演奏廳舞台即創下門票1個月內完售佳績，兼具實力與魅力的他們，特別挑選了扣人心弦的舒伯特《死與少女》、具挑戰性的蕭士塔高維契。

由小提琴好手盧佳君領軍的五度音弦樂四重奏，去年首登誠品表演廳即獲得熱烈回響，今年更有台灣最優秀大提琴家之一的高炳坤加入團隊，備受樂迷期待的他們，則將演出戲劇張力強勁、道盡起落滄桑的史麥塔納《我的一生》。

(中時電子報)