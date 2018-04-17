「大膽歡迎、謹慎落地」市府持續歡迎外企投資 並與中央嚴格把關

呂曜志在議會的專案報告中指出，MOU是市府與霍夫曼公司，雙方善意的確立與合作的開端，市府在這投資案中無須，也未支付任何資金給投資者。（陳世宗攝）

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台中市議會17日召開臨時會，市府經發局長呂曜志針對與德商霍夫曼諮詢公司簽訂合作備忘錄(MOU)提出專案報告；呂曜志表示，簽署MOU是協助民間投資善意確立，市府在這投資案中無須，也未支付任何資金給投資者，然而該局確實有掌握資訊不夠充分之處。

市長林佳龍指示檢討改進，因此往後投資案件，都會請廠商提供完整文件，並抱持「大膽歡迎、謹慎落地」態度與中央一起嚴格把關。

呂曜志17日在議會的專案報告中指出，MOU是市府與霍夫曼公司，雙方善意的確立與合作的開端，在初期階段給予行政協助，但簽訂MOU並未具有法律拘束力，而此案是企業有意拿錢投資台中，市府在這投資案中無須，也未支付任何資金給投資者。

他也表示，外商有意到台投資，在確定投資之後，都須依照我國法定程序，通過中央在資金面、技術面、環評面等審查，事涉經濟部、環保署、交通部、國營會等多個單位，有很嚴謹的把關，必須完全符合台灣的法令。

呂曜志坦承在此項投資案中，確實有查證不夠周延之處，林市長也已要求檢討改進以求精進，為此經發局將檢討招商投資的相關標準作業流程，並且邀請法律專家協助列出具體必要文件，往後投資案件必須事先提供完整文件，並經市府內部預審程序後，才可以簽訂MOU，以建立更完整SOP程序。

呂曜志強調，市府歡迎各方投資，不論任何人接洽，市府未來都會依照程序予以協助，持續抱持「大膽歡迎、謹慎落地」態度，歡迎企業到台中交流，也將釋出最大善意提供行政協助，亦將跟中央在相關投資審查中，共同釐清、嚴格把關。

針對國民黨議員將請德國在台協會調查霍夫曼公司，並向地檢署按鈴控告霍夫曼公司在台詐騙一事。呂曜志表示，此案市府無須也未支付任何資金給投資者，而未來此案中央相關機關嚴格審查；另外，此案市長已要求經發局檢討相關程序，對於議員有意請檢察官介入調查，市府尊重。

(中時)

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