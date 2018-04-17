台灣國際建築室內設計建材展，展現台灣創意與實力

2018第四屆台灣國際建築室內設計建材展4月20日盛大開幕，共同見證台灣建築建材產業龐大的創新研發能量。（盧金足攝）

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會場規畫廚具櫥櫃區、綜合建材區、藝術家俬區、衛浴五金區、智慧建築區、綠建材專區以及石材陶瓷區等7大展區。（盧金足攝）

2018第4屆台灣國際建築室內設計建材展，以「台中設計周」為主題，20日起到23日一連4天，在台中國際展覽館登場；4000坪展場空間，提供600格攤位商機交流平台，共同見證台灣建築建材產業龐大的創新研發能量。

由社團法人台灣建築發展學會、台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會、台中市室內設計裝修商業同業公會、台中市直轄市室內設計裝修商業同業公會等4大公協學會，與專業策展的博思達國際有限公司共同主辦，堪稱是最專業的「夢幻組合」。

此外，並有全台灣各縣市建築師公會、室內設計裝修公會、台中市不動產開發公會、台中市大台中不動產開發公會、社團法人石材暨資源產業研究發展中心、台灣綠建材產業發展協會等數十個單位支持協辦，一同打造最具影響力的建築產業交流平台。

由於過去3屆所規畫的展出內容，獲得專業人士高度認同，一般民眾更已把該展當做是建築建材產業鏈的口碑展，主辦單位今年趁勝追擊，4000坪展場號召百家廠商共設置600個攤位。

會場規畫廚具櫥櫃區、綜合建材區、藝術家俬區、衛浴五金區、智慧建築區、綠建材專區以及石材陶瓷區等7大展區，展現當代設計流行趨勢。

台中市府今年在台灣國際建築室內設計建材展推出「木工機械區」，以木玩具、木家具應用美學、智慧木工機械應用，讓中台灣產業向相關產業及國際買主展示的機會。

而各家參展業者的最新產品琳瑯滿目，綠建材、環保又省錢

，或是MIT、代客量身訂做受青睞，建材產業的日新月異，更讓參觀者刮目相看，中材國際專營傢俱配件鋁框門、鋁製品及系統、裝潢用五金配件，自創「TAI KE」品牌獲好口碑，鋁框門生產受注目的焦點。

財團法人台灣建築發展學會與九大建築相關院校合作舉辦「

2018台灣建築新秀獎」，徵選共計151件作品，其中包含建築及室內設計兩大領域作品，喚起台灣建築新生勇於發想創意

，促進建築與室內等領域相互交流。

台灣建築發展學會理事長陳慶利17日向市府建言表示，台中市至今無國際級會展中心，希望市府趕快興建啟用，吸引更多人來參展。

對參展團體企盼台中市興建國際級會展中心，市府強調，水湳國際會展中心建設經費約58億元，已進入工程招標階段，第二期西側會展中心建設經費約42億餘元，占地約10.9公頃

，總攤位數近5000攤，兼具展覽及會議多功能。

至於烏日會展中心的土地仍屬於高鐵局，市府預計在高鐵局區段徵收盈餘分配配地作業完成後，以BOT方式由民間投資興建永久展館，位於高鐵站附近的烏日會展中心興建計畫積極進行，利用交通便利優勢，定位為中台灣產業展覽中心。

(中時)

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