正修科大百萬好書票選送Switch VR體驗虛擬實境閱讀趣

2018年04月17日 18:35 中時 林雅惠

正修科大校長龔瑞璋體驗VR虛擬實境。(林雅惠攝)

正修科技大學圖資藝文月「百萬好書票選─你選書我買單」17日登場，全校師生自由票選6000多本圖書，2018年首度與時下最夯的VR廠商結合，透過現場展示與互動體驗，師生更了解虛擬實境的實際操作與應用。

校長龔瑞璋希望圖書資訊處能將VR技術運用到圖書設備與資訊，讓同學更喜歡走進圖書館；圖書資訊處長施文玲說，為鼓勵師生參與選書，將收集活動當天選票，於6月7日公開抽獎，最大獎為含遊戲片的任天堂Switch遊戲機及大同電鍋。

正修科大圖書資訊處圖資藝文月「百萬好書票選」在創音社同學歌唱表演中揭開序幕，龔瑞璋說，百萬好書票選連續舉辦5年，深獲師生好評，透過全校師生參與選書，購入喜愛的書籍，引發閱讀興趣，能親自參與挑書購書流程，師生都覺得非常棒。

票選辦法只要將選票夾入所選書中，圖書資訊處會依選票高低，決定購買為館藏的優先順序，師生除可享受逛書店樂趣外，最幸福的是挑選的書籍將由圖書資訊處買單，一天就購進上百萬元好書。

正修科大指出，透過活動一同參與圖書館選書，讓師生成為書的主人，同時有機會參加抽獎，禮品有7-11禮券及廠商帶來的隱藏版小禮物等。

(中時)