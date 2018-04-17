正修科大百萬好書票選送Switch VR體驗虛擬實境閱讀趣

正修科大學生齊聚書攤前認真挑選書籍。(林雅惠攝)

友善列印
中時
正修科大校長龔瑞璋體驗VR虛擬實境。(林雅惠攝)

正修科技大學圖資藝文月「百萬好書票選─你選書我買單」17日登場，全校師生自由票選6000多本圖書，2018年首度與時下最夯的VR廠商結合，透過現場展示與互動體驗，師生更了解虛擬實境的實際操作與應用。

校長龔瑞璋希望圖書資訊處能將VR技術運用到圖書設備與資訊，讓同學更喜歡走進圖書館；圖書資訊處長施文玲說，為鼓勵師生參與選書，將收集活動當天選票，於6月7日公開抽獎，最大獎為含遊戲片的任天堂Switch遊戲機及大同電鍋。

正修科大圖書資訊處圖資藝文月「百萬好書票選」在創音社同學歌唱表演中揭開序幕，龔瑞璋說，百萬好書票選連續舉辦5年，深獲師生好評，透過全校師生參與選書，購入喜愛的書籍，引發閱讀興趣，能親自參與挑書購書流程，師生都覺得非常棒。

票選辦法只要將選票夾入所選書中，圖書資訊處會依選票高低，決定購買為館藏的優先順序，師生除可享受逛書店樂趣外，最幸福的是挑選的書籍將由圖書資訊處買單，一天就購進上百萬元好書。

正修科大指出，透過活動一同參與圖書館選書，讓師生成為書的主人，同時有機會參加抽獎，禮品有7-11禮券及廠商帶來的隱藏版小禮物等。

(中時)

台灣國際建築室內設計建材展，展… 全球10大泡麵排行出爐 台灣這2款…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。