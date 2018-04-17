假釋改由法官審查？ 矯正署：有待商榷

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外界質疑假釋浮濫，建議假釋准駁權宜修法，改由法官審查，矯正署17日表示尊重，但強調一年陳報假釋案2.6萬件，法院是否能夠負荷，且法院審查將拖延假釋作業，是否影響受刑人權益，有待商榷。

矯正署表示，假釋准駁交由法官審查，因涉及刑事政策重大變革，矯正署表示尊重，但以去年度各矯正機關共陳報26,890件假釋案，其核准11,623件，不服不予假釋之救濟共48件為例，須考量司法院意見及法院業務負荷能量，才能兼顧受刑人假釋權益及制度穩定性。

例如採法院審查機制，是否原符合條件之受刑人，因法院程序較為冗長而須延後數月始得予假釋？法務部希望勿因某些特定收容人過去所犯的錯誤，在未考量教化功能前提下，而一味地認為必須對其予以過於嚴苛之假釋作為，致有失平衡與平等性。

另立法院針對矯正機關超額收容嚴重，於2014年度審議總預算案待審決議，請法務部矯正署應對現行假釋制度重新檢討並放寬假釋，法務部2015年7月起督導矯正署改進假釋作業流程，提昇釋放效率，經廣納專家、學者及實務工作者之意見，並針對初犯、年老、病弱、再犯可能性低、危害及惡性輕微者，從寬審核假釋。

矯正署說，該項原則係應立法院決議辦理，一體適用所有受刑人，並無獨厚特定類型者或某個人，也不因特定個案而擅變。

(中時)

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