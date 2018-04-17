MLB》林子偉想站穩大聯盟 葉總：關鍵在守備

紅襪明將和天使交手，林子偉有機會再扛先發。(美聯社)

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中時電子報

林子偉被紅襪拉上大聯盟後，攻守表現出色，想留在大聯盟，機會似乎更加濃厚，曾在小聯盟體系任教、現任富邦悍將總教練葉君璋今(17日)指出，林子偉想繼續留在大聯盟，很大的關鍵在於守備，「守備能跟現在一樣穩，留在那(大聯盟)的機會就很高了！」

回美國參加大聯盟春訓前，林子偉曾和富邦一起練球，葉總看過林子偉的身手，他說，「林子偉打擊有一定水準，不過要打到3成、4成，在大聯盟並不容易，紅襪不乏打擊比他好的打者，打擊也難免有低潮，他只要守備好，就會有發揮空間，可以用更多方式幫助到球隊。」

過去出身亞洲的選手，要在大聯盟先發守游擊機會很少，即便在日本職棒赫赫有名的西岡剛、松井稼頭央等，最後大多得轉換守位。林子偉去年上大聯盟，守過二壘、游擊和三壘，今年出賽5場，全都是以游擊手身分登場。葉總直言，像林子偉這樣的優質游擊手，近年並不常見。

林子偉在大聯盟也能守游擊，葉總認為，台灣或是亞洲出身的選手，都會被塑造成一個樣子，那樣發展會有侷限，要跳脫才有機會，「如印地安人的張育成，守備很穩，但球隊覺得不夠，而要他多看拉丁美洲選手怎麼守，子偉就沒有侷限，這種選手打的比賽越多，會越來越好。」

紅襪明天將作客前進天使主場，若無意外，林子偉很可能繼續先發，和「二刀流」大谷翔平正面對決。截至目前，林子偉出賽5場，打擊端12打數6安、1打點、打擊率5成，守游擊防區5場16次守備機會，還未出現失誤。

(中時電子報)

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