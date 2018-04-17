陳菊北上接任總統府秘書長前 視察旗山重大建設感性向鄉親道別

陳菊視察第五號排水治理工程，同時也向旗山鄉親道別。(林雅惠攝)

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陳菊視察市圖書館旗山分館，表示很高興在她北上前看見分館將完工。(林雅惠攝)

高雄市長陳菊趕在北上接任總統府秘書長前，緊鑼密鼓視察重大建設，17日下午到旗山區視察第五號排水治理工程及市圖旗山分館進度，陳菊感性的說，20日市長身分就要結束，即將轉換新角色，利用這最後幾天看重大建設，也向旗山鄉親道別，感謝8年來對她的支持及疼惜。

陳菊市長17日下午勘查旗山區第五號排水治理工程，現場由水利局代理局長韓榮華簡報說明，市長請水利局加速趕辦安置屋工程，並接續辦理D幹線第二期工程，加強防汛整備狀況，提升社區防洪功能。

陳菊強調，旗山鄉親有百分之七十多選票支持她，她很感謝，接下來將由許立明代理市長，她要在轉換角色前，向鄉親說聲謝謝。

隨後陳菊前往高雄圖書館旗山分館巡視，她表示，整個工程接近百分之九十六，很多設施設備包括軟體都在趕工中，大約下個月可以拿到使用執照，預計6月左右，圖書館可以正式完工開幕啟用。

陳菊表示，旗山分館是她任內建造最後一座圖書館，這座圖書館旗山鄉親非常期待，市府花了8000多萬元興建，未來藏書7萬冊，圖書館興建後，對旗山市民追求知識非常重要，她很高興在她要離開高雄前能看見分館即將完工。

(中時)

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