義大傳設學院畢展接龍 「幾點睡」道心聲 「拾光」關懷弱勢

2018年04月17日 20:55 中時 林雅惠

大學畢業展向來為吸睛焦點，尤其與時尚潮流最接近的傳播與設計類學系，每年展出均具相當吸引力；義守大學「傳播與設計學院」的畢業展，繼上周「數位多媒體設計學系」搶先開幕後，「大眾傳播學系」畢業展也於本周登場，校長陳振遠特別出席參觀，並與學生互動交流。

「數媒系」畢展主題設定為「幾點睡」，隱含設計系學生為求完美作品，犧牲睡眠時間的意涵，總召陳耘慈同學表示，主視覺設計從日常生活發想，以史萊姆、鍵盤與砂鏟，代表牛奶、麥片與湯匙的意象，表達半夢半醒、夢境和現實交錯狀態，現場展示多項遊戲與動畫，以及結合VR的互動遊戲，其中入圍「青春設計節」初選的《Last Chance》格外令人關注。

「大傳系」畢展則以「拾光」為題，意指大學四年為撿拾、匯集老師智慧與教導的過程，習得的經驗與成果化成一道光芒，照亮他人；作品包含動靜態攝影、廣播、新聞採訪、廣告企劃等，開場特別邀請啦啦隊表演，並設置巨大夾娃娃機。

「Ori Life」團隊由臺灣、香港及馬來西亞學生組成，他們協助茶農紀錄茶園、攝製茶葉等影像，進而針對年輕客群設計可愛包裝，期待傳承與創新茶文化，吸引更多人「共茗」；而由8位女學生組成的「大島」團隊，拍攝偏鄉、視障與自閉症等新聞紀實片，透過影像說故事，除以行動回饋社會外，希望能引起更多人關注。

「傳設學院」院長陳國祥表示，很開心看見學生從不同面向探討社會議題，提出見解、幫助弱勢發聲等，都是「大傳人」該做的事情；「幾點睡」和「拾光」校內展出均至本周五，前者之後將參加「青春設計節」和「新一代設計展」，地點分別為駁二P3倉庫與臺北世貿一館A04攤位；「拾光」則緊接著從27日起，於駁二藝術特區大勇P3倉庫展出。

(中時)