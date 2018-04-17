追4月雪古坑桐花公園吸花迷

2018年04月17日 20:56 中時 許素惠

配合桐花開，雲林縣府及古坑鄉公所4月21、22日將舉辦音樂會與各種客家生活體驗活動，縣長李進勇（左五）等人率先體驗搗客庄麻糬。（許素惠攝）

古坑鄉幼小朋友舞桐花，為雲林客家桐花祭揭開序幕。（許素惠攝）

雲林古坑4月雪皚皚，荷包桐花公園遍地落英，吸引全國遊客來「追雪」，古坑鄉公所21、22日配合桐花祭舉辦音樂會、客家食采市集等，二崙與崙背鄉客庄28、29日接續樂揚，力邀大家來體驗詔安客庄風情。

深夜一場春雨，打落了枝頭嫩白，新綠山野頓時被皓皓白雪舖覆，春風微拂，小白花又輕輕抖落，林下或儷影雙雙、或扶老攜幼，伴著紛飛朵朵，漫步小徑，好不浪漫，遊客爭相留影，希望化剎那成永恆。

「這是我看過最美的」每年都從沿海來賞花「追雪」的遊客廖素貞忍不住讚嘆，呼籲大家不要錯過美景。還有遠從高雄左營來的林先生也說，他追遍全國各地桐花，今年古坑最美，非常療癒。

配合桐花盛綻，雲林客家桐花祭也登場，古坑鄉幼小朋友17日在客家童謠中舞桐花揭開序幕，縣長李進勇、古坑鄉長黃意玲、二崙鄉長鍾福助等人搗麻糬，率先體驗客庄生活的日常。

李進勇指出，雲林桐花祭最適合「自由行」，輕鬆閒適地遊賞，如果想要更有系統的旅遊，可以參加「好客靚桐輕旅行」1日遊行程。

黃意玲說，桐花公園除有美麗桐花步道，還有珍貴的世界三大品種咖啡樹，賞花兼了解台灣咖啡史，認識咖啡的一生，知性感性兼具。鍾福助則邀請大家到二崙及崙背深入客庄，實際體驗詔安客文化。

(中時)