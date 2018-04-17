孫道存到外役監「爽坐牢」？ 矯正署：未獨厚特定受刑人

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存。（本報資料照片）

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太電前董事長孫道存，因掏空公司200億元判刑3年確定，去年9月29日入監服刑，但孫道存在台北監獄才半年多，上月申請轉到八德外役監服刑，引發外界批評「特權」，矯正署17日回應，立法院2014年修法放寬受刑人外役監資格，且遴選外役監是經專家學者公正遴選，並未獨厚特定受刑人。

矯正署表示，外役監設置目的以行刑社會化理念為導向，採低度管理模式，希望塑造受刑人自律自重習慣，使其逐步與社會生活接軌，發揮中間性處遇之功能。立法院為擴大外役監適用對象兼紓解超額收容，在2014年6月18日修正公布外役監條例，放寬受刑人刑期限制之遴選資格，並非就特定犯罪類型者放寬。

至於外役監遴選作業，係依「外役監條例及外役監受刑人遴選實施辦法」辦理，由外部專家、學者組成之遴選小組，就各監報名之受刑人，以量化積分及無記名投票等方式予以客觀、公正遴選，以避免將暴力型或易脫逃等高風險個案收容於低度管理之外役監，甚或有機會利用監外作業或返家探視期間再犯罪。

矯正署指出，相關機制已對受刑人之犯行、在監行狀、戒護風險及再犯風險等面向綜合考量，以兼顧外役監中間性處遇功能及防衛社會安全，且目前各外役監尚有缺額逾700人待補，並未獨厚特定犯罪類型受刑人，期待外界對於外役監收容制度及執行面，勿予以特權汙名化。

(中時)

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