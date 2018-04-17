基市景觀自治條例草案出爐 未來改善基隆門面

基隆市政府今（17）日推出「景觀自治條例」草案，今年5月將提送市議會審議，行政院核定通過後，對於市區都市景觀有法令可以規範，基隆市長林右昌表示，未來打造基隆市成為具有山海城特色的質感城市。（李其樺翻攝）

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基隆市容過去一直有老舊、景觀不佳問題，基隆市政府今（17）日推出「景觀自治條例」草案，今年5月將提送市議會審議，行政院核定通過後，對於市區都市景觀有法令可以規範，基隆市長林右昌表示，未來打造基隆市成為具有山海城特色的質感城市。

林右昌指出，「景觀自治條例草案」將針對港口周邊、核心及重點景觀區等，進行設計及政策導引，讓市中心區更加整齊、美觀，對於髒亂破廢的建物，以及建築立面老舊紛亂等現象，都可以透過條例來導引或處罰，這是讓基隆市變成更有質感都市的重要一步，也是改變的重要起點。

都發處長徐燕興表示，基隆市擁有良好的山與海環境景觀資源，是台灣少數同時具有天然港灣與山城擁抱的海港城市，但是現今都市環境景觀長期缺乏整體規劃及管理，以致港區及山城風貌混亂且破舊不堪，又現行環境景觀改善相關法令成效有限。

徐燕興表示，「基隆市景觀自治條例」共有14條條文，針對公共空空間設施、騎樓、天際線及山海軸線等項目加以管制，未來也會先選擇1至2處重點區域試辦，讓市民參與城市環境改善，一起推動城市環境美學，增加市民對於城市的認同感。

都發處指出，「景觀自治條例」將以輔導為主、管制為輔的方式，鼓勵民眾參與市容環境改善行動，以塑造港城景觀新風貌。並藉由景觀自治條例確保都市景觀永續發展，以維持港城環境景觀品質。

(中時)

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