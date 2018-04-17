基隆首創救助金線上捐款 捐款、報稅更便利

基隆市政府設立社會救助金專戶，用來急難救助和幫助街友、弱勢家庭，今年委託業者開發線上捐款系統，為全國首創救助金專戶可以線上捐款的縣市，基隆市長林右昌（左二）表示，未來民眾捐款只要在家線上操作，不用再跑到銀行或郵局，大幅增加捐款便利性，也簡化報稅程序。（李其樺翻攝）

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基隆市政府設立社會救助金專戶，用來急難救助和幫助街友、弱勢家庭，今年委託業者開發線上捐款系統，為全國首創救助金專戶可以線上捐款的縣市，基隆市長林右昌表示，未來民眾捐款只要在家線上操作，不用再跑到銀行或郵局，大幅增加捐款便利性，也簡化報稅程序。

林右昌指出，每年基隆市救助金專戶可收到700、800萬元善款，不過約有7成為民眾持現金來市府辦理捐款，3成為民眾至銀行和郵局林冠辦理匯撥，捐款方式管道過少且不便利。

林右昌表示，為了方便民眾捐款，今年社會處委託業者開發線上捐款系統，未來民眾不用再跑到銀行或市府臨櫃辦理捐款，只要透過社會救助金捐款系統，可以使用ATM、超商代收捐款及信用卡線上捐款等方式，在家上網也能做公益。

社會處長吳挺鋒表示，今年市府將社會救助金投入弱勢民眾緊急安置、低收入戶青年脫貧和貧戶房屋修繕等計畫，希望藉著建置線上捐款系統，讓社會更多愛心人士能夠響應愛心，幫助更多弱勢民眾。

此外，市府已向國稅局申請綜合所得稅捐贈扣除額單據電子化作業，日後逢報稅期間，捐款人無須再檢具實體捐款收據辦理稅務減免相關事宜，將由專戶捐款系統自動產出捐款檔案並上傳至財政部電子申報繳稅服務網站，簡化報稅程序，一舉數得。

(中時)

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