駐泰大使率台商抵彰 健檢兼觀光參訪

2018年04月17日 19:04 中時 謝瓊雲

彰化縣政府結合彰基醫療體系積極推動醫療觀光，左起為彰化縣長魏明谷、彰基醫療長謝明家、彰基院長陳穆寬。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府結合彰基醫療體系積極推動醫療觀光。（謝瓊雲攝）

看準醫療旅遊商機，彰化縣政府推動醫療觀光，結合彰基邀請駐泰大使童振源率台商返台體驗高階健檢。（謝瓊雲攝）

泰國來台旅遊免簽後，去年旅台人次近30萬，比前年成長約5成，今年目標上看35萬人次；看準醫療旅遊商機，彰化縣政府推動醫療觀光，結合彰基邀請駐泰大使童振源率台商返台體驗高階健檢，泰國媒體、網紅也隨團造訪彰化進，行醫療考察及觀光參訪，為遠在泰國打拼的外交尖兵及台商的健康把關

魏明谷表示，彰基是全台5大醫療體系之一，不論是硬體設備或是醫療技術等實力名列前茅，配合中央新南向政策，推動國際醫療，在中國、東協其他國家都有據點，醫療國際化、是彰化之光。

魏明谷說，除了有優良醫療體系，彰化縣也是台灣開發最早的城市，此行也特別安排泰國參訪團參訪鹿港老街、緞帶王觀光工廠及台灣玻璃館玻璃媽祖廟等知名景點，並安排鹿港小吃宴及入住最有特色的鹿港紅樓精品旅館，期望藉由泰國媒體參訪，讓更多泰國民眾認識彰化，提升本縣國際能見度。

駐泰代表童振源表示，中央推動新南向過程中，醫衛是五大旗艦計畫之一，台泰雙方合作共同協助推動國際醫療；此行邀台商回來實地體驗高階健檢的便利性及服務，未來也將擴大推動台灣國際醫療中心各種聯絡機制，透過通訊軟體帳號直接聯繫台灣做諮詢。

彰基醫療長謝明家表示，未來將與廠商開發APP、並結合通訊軟體，讓遠距醫療工具更友善用戶，讓照顧更完整、更具連續性。

(中時)