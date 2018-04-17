駐泰大使率台商抵彰 健檢兼觀光參訪

台灣推醫療衛生新南向，外交部駐泰大使童振源率領台商和泰國媒體與網紅，17日前往彰基參訪。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰化縣政府結合彰基醫療體系積極推動醫療觀光，左起為彰化縣長魏明谷、彰基醫療長謝明家、彰基院長陳穆寬。（謝瓊雲攝）
彰化縣政府結合彰基醫療體系積極推動醫療觀光。（謝瓊雲攝）
看準醫療旅遊商機，彰化縣政府推動醫療觀光，結合彰基邀請駐泰大使童振源率台商返台體驗高階健檢。（謝瓊雲攝）

泰國來台旅遊免簽後，去年旅台人次近30萬，比前年成長約5成，今年目標上看35萬人次；看準醫療旅遊商機，彰化縣政府推動醫療觀光，結合彰基邀請駐泰大使童振源率台商返台體驗高階健檢，泰國媒體、網紅也隨團造訪彰化進，行醫療考察及觀光參訪，為遠在泰國打拼的外交尖兵及台商的健康把關

魏明谷表示，彰基是全台5大醫療體系之一，不論是硬體設備或是醫療技術等實力名列前茅，配合中央新南向政策，推動國際醫療，在中國、東協其他國家都有據點，醫療國際化、是彰化之光。

魏明谷說，除了有優良醫療體系，彰化縣也是台灣開發最早的城市，此行也特別安排泰國參訪團參訪鹿港老街、緞帶王觀光工廠及台灣玻璃館玻璃媽祖廟等知名景點，並安排鹿港小吃宴及入住最有特色的鹿港紅樓精品旅館，期望藉由泰國媒體參訪，讓更多泰國民眾認識彰化，提升本縣國際能見度。

駐泰代表童振源表示，中央推動新南向過程中，醫衛是五大旗艦計畫之一，台泰雙方合作共同協助推動國際醫療；此行邀台商回來實地體驗高階健檢的便利性及服務，未來也將擴大推動台灣國際醫療中心各種聯絡機制，透過通訊軟體帳號直接聯繫台灣做諮詢。

彰基醫療長謝明家表示，未來將與廠商開發APP、並結合通訊軟體，讓遠距醫療工具更友善用戶，讓照顧更完整、更具連續性。

(中時)

全球10大泡麵排行出爐 台灣這2款…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。