台灣國際建築室內設計建材展登場，盼中市府速建會展中心

2018年04月17日 21:37 中時 盧金足

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長吳文君（中）表示，參觀人士從建築物裡到外，硬件到軟件都可在展會獲得精選當代設計流行趨勢，材料應用亮相尤其有看頭。（盧金足攝）

引領業界新思維的「2018第四屆台灣國際建築室內設計建材展」，以「台中設計週」為主題，20日起到23日一連4天，在台中國際展覽館登場。（盧金足攝）

2018第4屆台灣國際建築室內設計建材展，以「台中設計周」為主題，台灣建築發展學會理事長陳慶利17日向市府建言表示，台中市至今無國際級會展中心，希望趕快興建啟用，才能吸引更多人來參展。對此，市府表示，水湳國際會展中心與第二期西側會展中心，兩者合計百億元大型會展中心2021年完工，足供大型經貿展場和會議所需。

台中市府今年在台灣國際建築室內設計建材展推出「木工機械區」，以木玩具、木家具應用美學、智慧木工機械應用，讓中台灣產業向相關產業及國際買主展示的機會。

台中市府為爭取2022「世界設計之都」在台中，將2018年訂為設計元年，主辦單位台中市室內設計裝修商業同業公會為支持台中市政府爭取「2022年世界設計之都在台中」，舉辦自行車環島，途中號召全國各縣市室內設計裝修商業同業公會連署支持「2022年世界設計之都在台中」。

對參展團體企盼台中市盡速興建國際級會展中心，市府強調

，位於水湳智慧城內的「水湳國際會展中心」建設經費約58億元，已進入工程招標階段，市府舉行招標說明會吸引眾多營造廠商前來了解工程概況，第二期西側會展中心建設經費約42億餘元，共占地約10.9公頃，總攤位數近5000攤，兼具展覽及會議多功能。

至於烏日會展中心的土地仍屬於高鐵局，市府將在高鐵局區段徵收盈餘分配配地作業完成後，將以BOT方式由民間投資興建永久展館，位於高鐵站附近的烏日會展中心興建計畫積極進行中，利用交通便利優勢，將定位為中台灣產業展覽中心。

(中時)