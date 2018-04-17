台灣國際建築室內設計建材展登場，盼中市府速建會展中心

台灣建築發展學會理事長陳慶利向台中市府建言，希望趕快興建國際級會展中心，吸引更多人來參展。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市室內設計裝修商業同業公會理事長吳文君（中）表示，參觀人士從建築物裡到外，硬件到軟件都可在展會獲得精選當代設計流行趨勢，材料應用亮相尤其有看頭。（盧金足攝）
引領業界新思維的「2018第四屆台灣國際建築室內設計建材展」，以「台中設計週」為主題，20日起到23日一連4天，在台中國際展覽館登場。（盧金足攝）

2018第4屆台灣國際建築室內設計建材展，以「台中設計周」為主題，台灣建築發展學會理事長陳慶利17日向市府建言表示，台中市至今無國際級會展中心，希望趕快興建啟用，才能吸引更多人來參展。對此，市府表示，水湳國際會展中心與第二期西側會展中心，兩者合計百億元大型會展中心2021年完工，足供大型經貿展場和會議所需。

台中市府今年在台灣國際建築室內設計建材展推出「木工機械區」，以木玩具、木家具應用美學、智慧木工機械應用，讓中台灣產業向相關產業及國際買主展示的機會。

台中市府為爭取2022「世界設計之都」在台中，將2018年訂為設計元年，主辦單位台中市室內設計裝修商業同業公會為支持台中市政府爭取「2022年世界設計之都在台中」，舉辦自行車環島，途中號召全國各縣市室內設計裝修商業同業公會連署支持「2022年世界設計之都在台中」。

對參展團體企盼台中市盡速興建國際級會展中心，市府強調

，位於水湳智慧城內的「水湳國際會展中心」建設經費約58億元，已進入工程招標階段，市府舉行招標說明會吸引眾多營造廠商前來了解工程概況，第二期西側會展中心建設經費約42億餘元，共占地約10.9公頃，總攤位數近5000攤，兼具展覽及會議多功能。

至於烏日會展中心的土地仍屬於高鐵局，市府將在高鐵局區段徵收盈餘分配配地作業完成後，將以BOT方式由民間投資興建永久展館，位於高鐵站附近的烏日會展中心興建計畫積極進行中，利用交通便利優勢，將定位為中台灣產業展覽中心。

(中時)

駐泰大使率台商抵彰 健檢兼觀光… 粉色系甜點來襲！Dazzling「櫻花…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。