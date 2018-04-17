被警方擊斃通緝犯父母澄清未拒領遺體

2018年04月17日 19:06 中時 洪榮志

因拒捕開車拖行員警被擊斃的竊盜通緝犯翁國銘，17日下午經檢方率法醫進行解剖後，初步確認死因是1顆子彈貫穿心臟。翁國銘的父母也前往台南市殯葬所了解剖驗情況，並澄清拒認遺體一事，指「係因兒子過去很胖，如今看到的死者很瘦，認不出來，不是不認兒子！」

今天下午翁國銘雙親在次子的陪同下，現身台南市殯葬所解剖室時，起初不願多談，但經媒體詢問為何不認領大兒子時？他們才滿腹委屈表示，大兒子國銘20多歲結婚就離開家，後來也離婚，還將當時3歲的孫子丟給兩老扶養，人就失蹤了。早年平均1年至少見1次面，最近5、6年來都不曾回家，完全沒見過他的人。

翁母還指出，過去國銘很胖，體重有近百公斤，比他弟弟還胖；沒想到看到國銘遺體時，發現這個人「瘦比巴、還暴牙」，可能只有4、50公斤，與過去大兒子的外形完全不同，根本認不出來，並非不認領兒子的遺體。

翁母說，警察16日告訴他們，經指紋與唾液DNA比對，全都證明死者是翁國銘後，他們也聯絡住在台北的次子趕回台南協助指認。但翁國銘的弟弟看完死者遺體後，也同樣認不出是大哥，「因為死者太瘦，模樣跟大哥不一樣」。

翁家還強調，連翁國銘有竊盜、毒品等前科，家人也都是看完媒體報導才知道，完全都不知情。至於喪葬費問題，畢竟事情已經發生了，希望政府能提供補助，因為他們的經濟不是很好。

南檢也證實，經指紋比對確實是翁國銘的身分無誤後，家屬有認領遺體，並無拒絕認領之事。

(中時)