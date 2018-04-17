日月潭精品咖啡6月決戰 報名創新高65強拚高下

日月潭精品咖啡主產地魚池鄉咖啡農，以水洗、日曬及蜜處理等不同方式處理咖啡豆，吸引學員觀摩。（沈揮勝攝）

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日月潭精品咖啡將於6月評鑑；圖為當地咖啡農選豆、去殼處理。（沈揮勝攝）
日月潭精品咖啡評鑑。圖為上屆專家杯測情形。（沈揮勝攝）
魚池鄉咖啡栽培，約有50公頃。（沈揮勝攝）
咖啡豆專業處理。（沈揮勝攝）

推動「3寶加1咖」，魚池鄉公所2015年首辦「日月潭精品咖啡評鑑」，獲得正面回響並有效提升品質與知名度；今年評鑑報名已經截止，總計收到65個參賽樣件，相較第1屆35件，成長率達8成6。由於今年收件設限每人最多2件，還能夠成長，益顯難能可貴！

鄉公所農經課長莊志堅表示，前3屆收件數分別為35、60與37件。去年第3屆負成長原因是受天候影響，各咖啡園收成量僅及往年之2到3成，部分農友「擠」不出足夠的量報名參賽；按當時咖啡農約70戶、栽植面積近50公頃估算，正常參賽樣應該在70件以上。

今年著眼於「精品咖啡」定位，強調「重質不重量」，特別修改參賽辦法，每位農友限制報名2件，希望他們拿出最好的以防濫竽充數；如此還能收到65件，可見魚池鄉咖啡產業已然蓬勃發展。

這項評鑑賽，首屆由「日月星舞」咖啡莊園沈詠為以84.79分獲「特等獎」；第2屆「黑咖啡道」、第3屆農林公司各獲得最高分，名列頭等獎；今年是否會再重現84分以上的「特等獎」？6月26、27日評鑑見分曉！

日月潭精品咖啡緣起7年前大林村農友余芳霞所生產的咖啡豆，被採用參加世界精品咖啡評鑑獲得第2名；不久後同村沈艷志再獲全國咖啡豆評鑑賽第3名。五城村咖啡農吳永欽整合各農戶成立產銷班，鄉長陳錦倫邀名師吳原炳長期輔導，終於為魚池鄉產業創出新路。

目前國立暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系，系主任戴有德也邀請吳原炳到該校系種子教師班授課，並傳承學子習得技職專長；透過產官學與農民、魚池鄉公所合作，讓生產端、銷售端、消費者及學子同步都受惠。

(中時)

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