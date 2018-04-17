卡地亞設宴中山樓 楊采妮專程來台 侯佩岑向老公喊話 隋棠戴珠寶改運

專程來台赴宴的楊采妮，配戴1.8億的TUTTI FRUTTI珠寶，分享當了新手媽媽的心情。（蘇蔓攝影）

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今天是侯佩岑結婚七周年紀念日，還沒收到禮物的她乘機向老公喊話：「每件珠寶我都喜歡！」。（蘇蔓攝影）
隋棠曾因配戴卡地亞珠寶成功改運，遇到另一半，並且結婚、生子，從此人生一路順遂。！」。（蘇蔓攝影）
陳庭妮身穿中國風禮服搭配卡地亞美洲豹系列珠寶，呼應中山樓的懷舊復古風情。總價近6400萬元。（蘇蔓攝影）
Melody殷悅佩戴價逾6千萬元的卡地亞骨董珠寶赴宴，一只1935年的骨董手鐲與蕾絲禮服十分相襯。（蘇蔓攝影）
曹格與吳速玲夫婦配戴美洲豹珠寶聯袂出席盛宴，「豹」與「抱」同音，象徵堅貞愛情。（蘇蔓攝影）

卡地亞（Cartier）百億珠寶登台，為沉寂許久的台北時尚圈注入新活力，繼邀請朱茵為珠寶展開幕力挺站台後，今晚於陽明山中山樓舉辦VIP晚宴，港台巨星楊采妮、隋棠、侯佩岑、曹格、吳速玲、陳庭妮、Melody殷悅、修杰楷、Roger鄭健國、瑞莎盛裝與會，不論是巨星陣容，或是晚宴排場，規模和檔次都是歷年來少見。

專程來台赴宴的楊采妮，穿一襲黑色禮服配戴要價1.8億的TUTTI FRUTTI珠寶，笑說母親節快到了，她最愛送珠寶給媽媽，「因為可以向媽媽借珠寶來戴，很划算」，說完，忍不住笑起來。楊采妮去年生下雙胞胎兒子，當了新手媽媽後，人生變得忙碌又有趣，問她未來珠寶要留給誰時，她笑說：「我的媳婦有福了，當然是留給媳婦，而且以後買珠寶要買兩份，這樣才公平！」

穿藍色開高叉禮服的侯佩岑配戴卡地亞藍寶石珠寶套組出席晚宴，由於昨天正逢她與黃伯俊結婚七周年紀念日，忍不住向老公喊話：「感謝老公讓我來看卡地亞珠寶，每個我都好喜歡！」、「老公的眼光很好，他挑的珠寶我都愛」，還說等一下會PO臉書Tag老公，提醒老公下單，讓人好不羨慕。

同樣也是幸福女人的隋棠，則分享卡地亞珠寶帶來好運的故事，多年前她在人生低潮時，乾姐送一條卡地亞縞瑪瑙項鍊，說是可以改運，果然她遇到了人生伴侶，並且結婚、生子，從此一路順遂，「遇到老公，真的是最幸運的事了」。

(中時)

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