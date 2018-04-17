加拿大航空三天母親節促銷 雙人成行享九折優惠，溫哥華、西雅圖15,300元起

2018年04月17日 21:36 工商 張佩芬

加拿大航空，入境隨俗為台灣旅客準備了最貼心的母親節禮物- 限時三天母親節促銷優惠，本月19日起至4月21日期間，只要於加拿大航空官網訂票時輸入促銷代碼「LOVEMOM18」、雙人成行即可享台北直飛溫哥華或轉機至美加共124個航點全面九折優惠，台灣飛北美最優惠來回未稅15,300元起(參考稅金4,562元、依當日匯率為准)。

旅遊日期可至2018年12月31日止，正在找尋準備給媽媽的最難忘禮物嗎？現在就開始規劃一趟超值又難忘的家族旅行吧！

同樣身為兩個孩子母親的加拿大航空台灣總經理陳美至說明：「孩子們的陪伴就是最好的禮物，和孩子一起走過的風景都會是每位母親心目中珍藏一輩子的美好回憶！而加拿大擁有安全親切的旅遊環境以及全世界最美的天然風景，包括《斷背山》、《神鬼獵人》、《鐵達尼號》、《X戰警》、《魔獸：崛起》、《北京遇見西雅圖》等許多國際大片及好萊塢電影知名電影都前往取景拍攝，從壯闊山水、奇幻空間、無垠海港到特色小鎮都是取材自加拿大，還有被全球列為世界遺產的洛磯山脈冰原奇景、被列為世界七大奇觀的尼加拉瀑布、全球看到極光機率最高的北極光之都黃刀鎮等眾多旅遊選擇，相信會是親子出遊的最好選擇！」

加拿大航空也特別提醒，此次官網訂票限定的母親節促銷優惠除了適用於台北直飛溫哥華航線，也適用經溫哥華轉機至美國與加拿大境內共124個航點全艙等、二至九名旅客同時訂位適用，台北飛往溫哥華經濟艙來回最優惠價未稅15,300元起，經溫哥華飛往黃刀鎮20,402元起、西雅圖15,300元起、洛杉磯與舊金山等美國航點16,920元起，每航班惠機位有限、非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准，更多訂票訊息請登入加拿大航空官方網站活動網頁https://www.aircanada.com/tw/zh/aco/home.html查詢，團體優惠行程也有多重優惠，歡迎洽詢五福旅遊、百威旅遊、行家旅遊、理想旅遊與晴天旅遊等各大旅行社。

加拿大航空提醒，備妥有效旅行文件是旅客的責任，即日起入境加拿大或自加拿大轉機至美洲其他國家，皆須預先申請eTA電子簽證；如未持有有效eTA電子簽證，加拿大航空有權依法拒絕旅客報到及登機。

(工商)