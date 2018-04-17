〈茫茫到深更〉紅了24年！羅時豐自曝當年出現「好兆頭」

羅時豐主演台視新八點檔《情·份》。（台視）

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台視新八點檔《情·份》首映會演員齊聚。（台視）
羅時豐、柯淑勤、方文琳劇中感情糾葛30年。（台視）
羅時豐、柯淑勤、方文琳劇中感情糾葛30年。（台視）
柯淑勤抱並出席首映會。（台視）
安唯綾、張翰出席首映會。（台視）

金曲歌王羅時豐最近與兩位金鐘視后柯淑勤、方文琳主演台視新八點檔《情·份》，劇中一夫擁二妻的他，17日在首映會上表示，對這部戲收視很有信心，因為20多年前他出〈茫茫到深更〉時不慎受傷「見紅」，後來唱片賣得超好，這次拍戲，他拍一場騎車戲時又受傷，左臉掛彩再度見紅，至今臉上還有一道傷痕，每天都要搽除疤膏。

聊起1994年發〈茫茫到深更〉時的受傷過程，他說，當時是在唱片宣傳期，他去打高爾夫球，結果球打到樹反彈，嘴脣因此裂開腫起來，「就像烤香腸烤太熟時爆開一樣，幸好不是打中眼睛」！

台視新八點檔大戲《情·份》18日晚間8點上檔首播，17日隆重舉辦首映會，主要演員柯淑勤、羅時豐、方文琳、吳佳珊、陳文山、張翰、安唯綾、許蓁蓁、唐豐、楊佩潔、陳宇豪、巫宗翰、黃露瑤、惟毅、何聖菲、程雅晨、陳宇風、林嘉俐、劉克勉、郭昱晴、曹景俊、邱德洋、何宜珊、郭子豪、宋承希、洪淇、郭少軒皆盛裝出席！周旋在兩個女人之間的羅時豐直呼「齊人之福」不好享，實在太累了，因為不時要辛苦安撫兩個女人。

該劇開拍以來劇組演員、工作人員輪流重感冒，整個攝影棚有如疫區，除了羅時豐、安唯綾、張翰以外，所有人都中過獎了，柯淑勤出席首映時還正病懨懨。張翰說，為了怕傳染病毒給小孩，老婆要求他帶消毒噴劑，每天一進棚就噴噴、回家第一件事也是噴噴、洗手、換衣服，才能看女兒，只不過這陣子太忙了，「上個月跟女兒相處時間加起來不到5小時！」

(中時)

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