「時光台灣」系列紀錄片　府中15全球首映

2018年04月17日 21:00 中時 葉書宏

「第十一屆台灣國際紀錄片影展」今（17）日在府中15新北市紀錄片放映院舉辦「時光台灣」系列紀錄片全球首映。文化部次長丁曉菁、國家電影中心執行長陳斌全、公共電視總經理曹文傑、資深藝人劉引商及多位紀錄片導演與會觀影，新北市政府副市長呂衛青、文化局局長林寬裕也親蒞共襄盛舉。

新北市政府表示，由國家電影中心主辦、兩年一次的「台灣國際紀錄片影展」，今年邁向第11屆，20年的時光，引進來自國際、亞洲、華人的優秀紀錄片，透過放映、交流與討論，推動臺灣紀錄片的發展。今年更與公共電視攜手合作，邀請14位導演運用國影中心所典藏之檔案影像進行全新短片創作，完成「時光台灣」系列作品並於府中15進行全球首映。

「台灣國際紀錄片影展」5月4日至5月13日登場。今年計有13場次、24部作品會來府中15放映，包括亞洲視野競賽《奈緒與家人的35年》、《月亮、太陽與劍客》，國際競賽《三里塚：伊卡洛斯的殞落》、《醜車上路》，焦點單元《野蠻的驕傲》，特別放映《七年：被出賣的新聞》，時光台灣紀錄片《大象會跳舞》、《與引商阿姨對話》等。另配合府中15「聽•視界電影院」推出《山林》、《家庭工廠》、《水上樂園》三部聲音紀錄片。

「府中15」從民國100年12月創立迄今，已邁向7週年，是全國首座以推廣動畫及紀錄片的主題館，入館人次已破100萬人。去(106)年進行銀幕、音響、觀眾席座椅、服務大廳等硬體空間全新升級，也針對專業影像工作者，提供影片製作討論室，還有法律諮詢服務，期望把紀錄片的扎根和推廣，深耕至更多的領域。更多影展資訊，請參閱府中15官方網站 http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，或電洽2965-7186。

(中時)