卡管變卡吳！ 國民黨明赴北檢告發新教長吳茂昆

2018年04月17日 19:27 中時 陳志賢

「卡管案」延燒至「卡吳」！國民黨不滿新任教育部長吳茂昆，過去曾違法擔任大陸國務院下的中科院顧問，已違反兩岸人民關係條例，將於明(18)日上午10時30分到台北地檢署告發吳茂昆違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」。

國民黨人士游淑慧爆料，新任教育部長吳茂昆曾擔任大陸國務院下中科院顧問。雖然吳澄清說，自己參加的都是「學術的、短期的、演講交流等活動」，赴中交流都符合規定。

但游淑慧發現，吳在2010年9月26日至29日參加在北京舉辦的「中美新超導體探索雙邊會議」，質疑吳是代表大陸，還是美國？

因此游淑慧、馬辦發言人徐巧芯等人認為，吳茂昆已涉嫌違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關 (構)、團體之職務或為成員」，將於18日上午10時30分到台北地檢署告發吳茂昆。

此外，總統府祕書長陳菊在卸任高雄市長前，因不滿前國民黨發言人胡文琦撰文影射陳菊濫用行政資源，調查有意參選高雄市長的立委林岱樺，向高雄地檢署控告胡文琦妨害名譽，胡亦將於明(18)日上午9時30分到台北地檢署反控陳菊誣告罪。

胡文琦是去年依據行政院內部公文爆料，影射高雄市長陳菊介入綠營立委林岱樺的囑託案件調查案。由於時任行政院秘書長的陳美伶係出自陳菊陣營，行政院無端針對立委林岱樺進行高達12件調查案，質疑陳美伶是否受陳菊所託，設計排除林岱樺成為劉世芳的初選競爭對手，陳菊事後向雄檢提告胡涉妨害名譽。

(中時)