網購除蟲藥注意 去年裁罰42件、共230萬元

從網路購買除蟲藥得注意，未經環保署核可者會被罰款。（圖／環保署提供）

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購買環境用藥的4項原則。（圖／環保署提供）

天氣漸暖，家中害蟲開始出沒，近來網購平台活躍，環保署毒物與化學物質局強調，未經許可不能網購國外郵寄輸入的防蚊、殺蟲等環境用藥商品，違者罰150萬元。未持有環境用藥許可證照亦不可在網路廣告販售，違者罰30萬元。化學局表示，去年共裁罰42件、合計230萬元，最高的一件10萬元（滅蟻樂），從網路查處的案例則有37件。

化學局為保障消費者選用合法安全有效的環境用藥，每年訂定「環境用藥查核計畫」函請各地方政府環保局執行，防止來路不明的藥劑流入市場危害健康及環境。去年環境用藥查核結果，共查了環境用藥廣告、標示、偽藥及有效成分含量，總共40720件、合格率約99%。

化學局解釋，環境用藥查核包括環境用藥廣告10045件，查獲違法網路廣告37件。查核標示30453件、不合格者323件；抽驗174件環境用藥有效成分含量，不合格1件。並查獲未經查驗登記偽造環境用藥48件，其中1件經檢驗竟含有環保署公告的禁止成分，而且是斯德哥爾摩公約列管的持久性有機汙染化學物質「滅蟻樂」。上述不合格商品，環保署已依《環境用藥管理法》裁處，並於限期內下架改善。

目前已取得環保署依法登記核發的一般環境衛生用藥至少有788種，這些藥劑都經過政府層層把關，民眾不必捨近求遠從國外或網路購買來路不明、誇張不實的環境用藥。

選購環境用藥時要注意四個口訣：第一、對症下藥：確認防治對象。第二、認明合法登記：注意產品標示是否有環保署核准字號。第三、確認產品有效期限：避免買到過期劣藥。第四：先看標示再使用：正確使用才能安全又有效。

化學局並呼籲，環境用藥能不用就不用、能少用就少用，以清潔代替用藥才是防蟲根本之道。

(中時)

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