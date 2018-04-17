林中式大亨堡 每一口都是幸福滋味

2018年04月17日 20:11 中時 葉書宏

每份大腸包小腸都是現點現烤，搭配花生粉、九層塔、酸菜、菜脯及獨門醬汁，每一口都是滿滿的幸福感。（葉書宏攝）

每份大腸包小腸都是現點現烤，搭配花生粉、九層塔、酸菜、菜脯及獨門醬汁，每一口都是滿滿的幸福感。（葉書宏攝）

「林中式大亨堡」位於新北市中和區建八路、錦和路口附近，林老闆創業21年，都在中和區一帶擺攤，2年前搬至現址，有店面更方便顧客尋找，每份大腸包小腸都是現點現烤，搭配花生粉、九層塔、酸菜、菜脯及獨門醬汁，每一口都是滿滿的幸福感。

林老闆夫妻倆一起創業，21年前決定擺攤做起小生意，本來以賣油炸物為主，但他們認為油炸攤車危險，特地南下高雄學習製作大腸包小腸技巧，從生火、炭烤一步步學起。

林老闆說，台灣南北口味差異大，南部的大腸包小腸會搭配蒜頭、薑片而已，但北部民眾喜愛口味多變，因此他們開始研發屬於自己的「中式大亨堡」，他們保留蒜頭，新增花生粉、九層塔及酸菜、菜脯，一口咬下會有多元豐富的不同滋味。

另外，林老闆的獨門醬料是向某飯店主廚拜師學藝，天天熬煮，他說，「醬料就是要天天熬煮才會新鮮好吃，只要隔夜一律丟掉，這點是他們的堅持。」

大腸包小腸的兩大主角米腸、香腸，林老闆說，試吃過多家米腸，挑選具有品質的米腸供應商，由熟米及生腸製作而成，衛生有保證，香腸則是家人純手工製作，一律採用溫體豬肉，才能吃出豬肉美味。

林老闆相當自豪就是自己的炭烤功力，他說，21年的經驗讓他可以精準掌控火候，烤得不能太焦、皮不能太硬，每一份大腸包小腸都是多年的經驗累積，品質保證。

據悉，「林中式大亨堡」本來在中和區建一路與建六路的攤位，2年前搬至現址，不少饕客一度找不到還以為老闆歇業了，後來有熱心網友製作搬遷啟示，才讓饕客們笑開懷「原來只是搬家！」

店名：中式大亨堡

地址：新北市中和區建八路130號8攤位（建八路、錦和路口）

電話：0930576048（5份外送）

營業時間：每天上午11時30分至下午8時（周日公休）

售價：米腸包香腸55元、米腸包菜30元、米腸25元、香腸30元

(中時)