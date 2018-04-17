曾是外遇受害者！方文琳演小三：人變心就不用強求

2018年04月17日 19:25 中時 林淑娟

方文琳。（台視）

羅時豐新戲裡享齊人之福，擁大小老婆柯淑勤、方文琳。（台視）

方文琳在台視最新八點檔《情·份》飾演羅時豐的小老婆，與大老婆柯淑勤共事一夫30年。11年前她與前夫于冠華的婚姻因為小三介入而結束，現在自己演小三是否較能體諒當年的第三者？她釋懷地說，感情的事很難說，夫妻之間的相處也會造成第三者的介入，「沒什麼體不體諒，不愛了就是不愛了，人變心就不用強求，還是可以追求自己的未來」。至於戲中大享齊人之福的羅時豐則說：「太累了！」

方文琳因為30年前與王傑一段舊情，近來在微博、臉書又再度被王傑的粉絲攻擊，罵她騙錢、騙房、靠王傑才走紅，方文琳無奈表示，長久以來一直有人留言罵她，如果沒回應似乎就被當默認，但這不知道是幾輩子前的事了，而且只要去查一下就知道她比對方還早出道，且竟然還有人說她離婚就是報應，她因此關掉微博私訊，在臉書亂罵的留言她偶爾也會刪除，「我習慣了，就當是修煉自己吧！」

劇中柯淑勤飾演的大房為了抓住老公的心，不僅打扮亮麗、還有一手好廚藝，柯淑勤打趣說：「遇到方文琳這麼可敬的對手、是一定要的啊！而且她劇裡面都來陰的！」一旁的方文琳笑回：「所以羅時豐要吃好料就去大房家，要睡覺就來我家！」3人私下愛鬥嘴鬥出好感情。

(中時)