彰市福田社區飄四月雪 油桐花樹大就是美

彰化市公所在滿佈油桐花瓣的彰化市福田社區舉辦記者會邀各界來賞美麗的四月雪。（謝瓊雲攝）

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彰化市後山福田社區生態園區內的桐花林樹齡資深，生長狀況良好，今年花況花量都大好。（謝瓊雲攝）

彰化市公所、福田社區發展協會及福田里辦公處共同舉辦的「情竇初開油桐花、桐言桐語桐樂會」活動，將自4月21日至5月6日、為期三週，有賞桐步道及生態園區健行活動、社區創意市集、DIY活動及街頭藝人表演、桐花映象學堂參觀、社區及學校班隊才藝表演及專業樂團演奏等，市長邱建富17日在宣傳記者會上歡迎各界一「桐」來賞花。

邱建富表示，今年天氣暖和又符合節氣，來到彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」一遊，保證可讓遊客留下美好又詩情畫意的回憶；由於福田社區得天獨厚的地理環境，彰化市油桐樹樹齡較資深，樹幹比桃竹苗地區要來得粗大，所謂「樹大就是美」，花況與數量也獨領風騷，去年前來賞花人數多達26萬人次，創下單一賞桐區人次新高！預期今年肯定也將再掀賞桐花熱潮。

福田社區發展協會總幹事簡銘表示，多數的油桐樹都生長在水分土壤貧脊的丘陵地，因此存活樹齡頂多20、30年，但福田社區油桐樹動輒有40年以上，最老的一棵「老欉」樹齡近50年。

簡銘說，目前開花約達2成，接著花況將愈來愈入佳境，福田社區油桐花林開出來的桐花，每朵花瓣從4瓣、5瓣至7瓣8瓣都有，漫步在桐花雪紛飛的生態步道，景緻氣氛宜人、細細觀察細數花瓣更有閒情逸趣。預料未來三周賞花人潮會愈來愈多。

邱建富說，桐花祭活動期間市公所安排免費賞桐專車，於每週六、日早上9點、10點、11點；下午1點、2點、3點整點於彰化火車站發車，行經彰南路直達福田桐花生態園區停車場，呼籲鄉親多多利用大眾運輸交通車。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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