彰市福田社區飄四月雪 油桐花樹大就是美

2018年04月17日 20:08 中時 謝瓊雲

彰化市後山福田社區生態園區內的桐花林樹齡資深，生長狀況良好，今年花況花量都大好。（謝瓊雲攝）

彰化市公所、福田社區發展協會及福田里辦公處共同舉辦的「情竇初開油桐花、桐言桐語桐樂會」活動，將自4月21日至5月6日、為期三週，有賞桐步道及生態園區健行活動、社區創意市集、DIY活動及街頭藝人表演、桐花映象學堂參觀、社區及學校班隊才藝表演及專業樂團演奏等，市長邱建富17日在宣傳記者會上歡迎各界一「桐」來賞花。

邱建富表示，今年天氣暖和又符合節氣，來到彰化市後山花園「福田賞桐生態園區」一遊，保證可讓遊客留下美好又詩情畫意的回憶；由於福田社區得天獨厚的地理環境，彰化市油桐樹樹齡較資深，樹幹比桃竹苗地區要來得粗大，所謂「樹大就是美」，花況與數量也獨領風騷，去年前來賞花人數多達26萬人次，創下單一賞桐區人次新高！預期今年肯定也將再掀賞桐花熱潮。

福田社區發展協會總幹事簡銘表示，多數的油桐樹都生長在水分土壤貧脊的丘陵地，因此存活樹齡頂多20、30年，但福田社區油桐樹動輒有40年以上，最老的一棵「老欉」樹齡近50年。

簡銘說，目前開花約達2成，接著花況將愈來愈入佳境，福田社區油桐花林開出來的桐花，每朵花瓣從4瓣、5瓣至7瓣8瓣都有，漫步在桐花雪紛飛的生態步道，景緻氣氛宜人、細細觀察細數花瓣更有閒情逸趣。預料未來三周賞花人潮會愈來愈多。

邱建富說，桐花祭活動期間市公所安排免費賞桐專車，於每週六、日早上9點、10點、11點；下午1點、2點、3點整點於彰化火車站發車，行經彰南路直達福田桐花生態園區停車場，呼籲鄉親多多利用大眾運輸交通車。

(中時)