MLB》史坦頓出局就被噓 美媒：洋基球迷是否太嚴格？

史坦頓今天對戰馬林魚，只要出局就被慘噓。(美聯社)

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中時電子報

洋基今(17日)在主場對決馬林魚，史坦頓(Giancarlo Stanton)面對前東家，打擊持續低迷，3打數繳白卷，他只要出局1次、球迷就噓他1次，甚至他領到第1K後，還有球迷嗆他是個廢物，《雅虎體育》記者歐茲(Mike Oz)不禁想問，「嚴格的球迷們，是不是太嚴格了？」

頂著國聯MVP光環，史坦頓披上洋基戰袍，受高度期待，但至今出賽15場，僅有打擊率2成10、3轟、10打點，表現實在不及格。史坦頓上周在洋基主場亮相，打6場有2場單場被三振5次，向來愛恨分明的洋基球迷，當然不會放過他，狠狠的用噓聲表達對史坦頓的不滿。

洋基到外地作客4場後，再度回到主場，對手又是馬林魚，史坦頓無疑會是焦點之一。史坦頓第二打席領到三振、被噓，第四打席一壘界外飛球出局、被噓，第五打席又被三振、被噓；即便他獲2次保送、跑回1分，只要被解決，無論球隊領先還落後，下場都是被洋基球迷噓。

洋基全隊打擊爆發，15安攻下11分，先發九人唯獨史坦頓無安打，沒人能替他「分攤」炮火。歐茲直言，史坦頓這新科MVP，正在打一場苦戰，試圖想贏得這些紐約球迷的心，同時也點出史坦頓相較其他月份，向來在三、四月都打不好，無論全壘打和打擊率，都是生涯最低。

據《Baseball-Reference》資料顯示，史坦頓生涯三、四月確實打得最糟，出賽170場打擊率2成52、累積38轟，皆為各月份最低，領到214K則是第二多。當史坦頓過了這個月，成績扶搖直上，打得最好的月份是在八月；該月他打擊率2成83、56轟，三振數也降到198次。

歐茲點出這些事，無非是想替史坦頓平反，「但當他打不好，就不該被噓嗎？當然不是如此，球迷買票進場，只要在球場裡，想做什麼是他們的自由。」史坦頓現在在主場，打擊率不到1成，31打數吞了多達18K，如果再沒拿出好表現，也不能怪球迷無情了！

(中時電子報)

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