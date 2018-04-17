民進黨拒開違法會議 國民黨依法召開會議

民進黨團總召李天生召開記者會說，市議會臨時會16日召開時，因程序不完整、連署時效已逾期等違法因素，遭到多數議員拒絕出席背書流會。（陳世宗攝）

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國民黨團書記長李中反駁說，臨時會首日因故未召開，第2天再確認第1天的議事日程，再徵求大會同意進行議事日程變更，一切合法。（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團17日針對市議會召開臨時會，痛批沒有16日超過1/2出席，那來17日的後續會議；國民黨團書記長李中反駁說，臨時會首日因故未召開，第2天再確認第1天的議事日程，再徵求大會同意進行議事日程變更，一切依法行事。

民進黨團總召李天生上午開記者會說，市議會臨時會16日召開時，因程序不完整、連署時效已逾期等違法因素，遭到多數議員拒絕出席背書流會；豈料國民黨團竟刻意錯誤引用《台中市議會組織自治條例》第22條規定，要求將開會門檻調降至1/3以上議員出席，即可繼續開會。

市議員賴佳微、張雅旻、吳敏濟、楊典忠等人指出，本次臨時會議事日程於程序委員會審議時，有程序委員要求發言及表決議事日程，主席不予理會就逕自敲槌，程序合法性已有問題。現在議事日程又未經過大會通過確定，如何能直接進入「第二次」會議？又如何能說17日就是「末次會議」？

國民黨團書記長李中反駁說，依照議會慣例，若由議員連署召開臨時會，在各黨團連署完成後，議長會先召集各政團協商可開會時間，確認後才召開程序委員會以及正式大會。

李中表示，17日1/3出席即可開會完全依照議事規則《台中市議會組織自治條例第22條》，去年會議民進黨團也於議場內操作過流會方式，讓最後1日只需1/3議員出席即可開會，民進黨不能選擇性遵循慣例與法令，對他有利就說合法、對他不利就說違法。

黃馨慧強調，若民進黨團連一天的專案報告都不讓市長面對，市民將會對民進黨以及林佳龍市長相當失望。

(中時)

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